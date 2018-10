Carlos Tubino: “Yo no abandono el barco cuando ha recibido un misil”

El congresista Carlos Tubino, de Fuerza Popular (FP), dijo que no renunciará a su bancada porque es “bien leal”. “Soy una persona que no abandono, y voy hablar con mis términos navales, yo no abandono el barco cuando ha recibido un misil”, dijo en RPP.

“Yo no agarro y me pongo un chaleco salvavidas y salto al agua. Yo soy de las personas que me quedo a luchar ahí para ver que este barco vuelva a flotar; y estaré ahí tratando de que las cosas se hagan”, agregó.

Cabe precisar que el pasado 19 de octubre, el legislador Francesco Petrozzi renunció al grupo parlamentario y ayer el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, pidió licencia temporal a su participación en la bancada de FP.

Tubino también mencionó que la bancada está haciendo “un análisis profundo” sobre la forma en que actuó en el Legislativo. “Lógicamente estamos decididos a cambiar la forma en hacer política y en actitud; creo que vienen vientos mejores”, resaltó.

“Espero que esto sea correspondido por otras bancadas, sobre todo de las que son de oposición a la nuestra y podamos realmente caminar estos dos años que quedan lo mejor para todos los peruanos”, dijo.

En virtud de ello, aseguró que no apoyarán la moción de censura promovida por el Apra. “Nosotros queremos buscar desde el Congreso contribuir a mejorar las condiciones de vida de los peruanos”, agregó.

Finalmente, dijo que espera que Keiko Fujimori, lideresa de FP, pueda defenderse en libertad y no en prisión. “Estamos de acuerdo a que se investigue, pero el derecho a la libertad y presunción de inocencia debe prevalecer en los peruanos”, subrayó.