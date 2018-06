Carlos Tapia: “Parque ‘Héroes de la Democracia’ dividirá más a los peruanos”

El ex integrante de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) Carlos Tapia señaló que el proyecto sobre el parque temático “Héroes de la Democracia”, que será financiado por la Municipalidad de Lima que gestiona el alcalde Luis Castañeda , creará más división entre los peruanos.

¿Considera que se justifica la construcción de un parque temático de esta naturaleza?

Me preguntaría primero, ¿cuál es la justificación para esta obra?, ¿es que entonces el Lugar de la Memoria (LUM) no representa la verdad de lo que pasó en el país? El LUM es el acuerdo que tuvo el pronunciamiento final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) para formar la norma de cómo se construyó la verdad… también hay otros museos de la memoria como el de Ayacucho, por ejemplo.

¿A qué cree que obedecería este proyecto?

Quieren hacer una suerte de museo alternativo donde se vea el punto de vista de los que ganaron la guerra, es decir, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas.

¿Qué impacto cree que tendrá este parque temático?

Va a dividir más a los peruanos, lo que está diciendo el alcalde es que va a hacer el lugar de la memoria donde se va a mostrar ‘verdaderamente’ la verdad de las víctimas del terrorismo y las identifican con soldados y policías muertos. Eso apunta a distorsionar la verdad, porque sería una versión unilateral y sería construir un muro contra la búsqueda de la reconciliación nacional.

¿Sería una versión distinta a la que vemos en el LUM?

Sería otra versión. Tenga en cuenta que a los integrantes de la Comisión de la Verdad los nombra el Estado con votación del Consejo de Ministros. De los 47 candidatos se votaron por siete. Nuestro encargo fue mostrar el punto de vista de las víctimas en general, que fueron los asesinados por Sendero Luminoso y por los malos miembros de las FF.AA. y la Policía Nacional.

Se alegan argumentos de que no tomaron todas las versiones sobre lo que ocurrió en la época del terrorismo.

El argumento que dicen es que no hemos entrevistado a los militares, falso, entrevistamos a los jefes de los comandos políticos militares, a jefes de bases militares, a los de la Dircote, los tenemos como testimonios con clave para no identificarlos. Entrevistamos a los actores testimoniales.

Pero saldrán adelante con el proyecto que ya está financiado…

Va a ocurrir, legalmente no podemos impedirlo, pero deberían recoger el punto de vista de las víctimas. La CVR tiene ahora en el archivo documentario en la Defensoría los testimonios de más de 17 mil víctimas de donde se dedujo que el mayor violador de los derechos humanos fue sendero Luminoso. En ese nuevo parque, ¿cuántos testimonios de victimas van a tener? No podemos hacer un lugar de la memoria con los testimonios de las víctimas de un solo lado.

¿Será un punto de vista distinto?

Tomado en cuenta lo declarado por el presidente del Congreso, Luis Galarreta , (que simpatiza con el proyecto) podría aparecer como el punto de vista de los congresistas, del fujimorismo, de los militares que están en contra de la CVR, del Lugar de la Memoria. Es una batalla por cómo contar la historia.

¿Cómo ve la presencia del alcalde Luis Castañeda en este proyecto?

No me asombra, Castañeda nunca fue a apoyar a la CVR.