Carlos Tapia: "Martha Huatay debió saber lo del atentado de Tarata"

A propósito de la excarcelación de la senderista Martha Huatay, hablamos con Carlos Tapia sobre la reacción de la sociedad ante este hecho, la actual situación de Sendero Luminoso (SL) y sus remanentes agrupados en organismos de fachada como el Movadef.

A Huatay se le atribuye haber participado en el atentado de Tarata. Pero solo fue incluida como testigo en el juicio que hoy se desarrolla contra la cúpula. Recién le abren investigación. ¿Por qué?

‘Feliciano’ lo dijo . ¿Qué pasa? Socorro Popular (SP) era un “organismo generado”, es decir, no todos eran del partido (como el Movadef). Los dirigentes sí, pero varios iban ingresando espontáneamente. En Lima, competía con el Comité Metropolitano –que sí era un órgano de SL–, pero SP tenía más fuerza. De febrero a julio de 1992, todo era un desorden y Abimael Guzmán decide que SP se haga cargo de la campaña. Como jefa de SP, reemplaza a Yovanka Pardavé, y al estar a la cabeza, debía conocer lo que estaba sucediendo.

Huatay es primero sentenciada a cadena perpetua. Algunos dicen: “Si hoy sale, es gracias a la Corte IDH”. ¿Cuánto de eso es cierto?

En parte sí, pero es porque los juicios fueron con jueces sin rostros y tuvieron que rehacerse.

¿Cómo ve la forma en que la sociedad reacciona a la excarcelación de senderistas?

Estoy en contra de que cada vez que va a salir un senderista que ha sido condenado, sea como un cinema. Es como si fuera una actriz. ¡Eso es malo para el país!

¿Hay una sobreexposición mediática?

¡Claro! Yo soy viejo y sé quién es. Pero el joven de 17 años que no supo nada de SL ve a Huatay en su silla de ruedas, tapándose la cara y dirá “pobrecita”. Lo mismo con Maritza Garrido Lecca. Si se le condenó a 25 años, debe cumplirse la justicia. Es un error generar ese miedo.

¿Qué acciones debe tomar el Estado frente a la liberación de condenados por terrorismo y los rebrotes en organizaciones como el Movadef?

Debe decir que está garantizando que nunca más va a haber violencia política terrorista en el Perú, pero que están cumpliendo un régimen democrático que dice que una vez cumplida la condena, tienen derecho a la libertad. Y, de oficio, la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la Policía y la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) debe hacerles seguimiento adonde van. Tampoco deben ser profesores.

A los corruptos, por ejemplo, se les aplica la muerte civil. ¿Cree que debería extenderse para estos casos?

Depende. Mi temor es que, más temprano que tarde, empiecen a aparecer personas que digan: “Pero pobres, ya basta, cómo las persiguen”. Les estamos dando razones para victimizarse y eso es un error. Cuando salen a decir: “¡Van a hacer terrorismo!”, yo les digo: “Díganme un nombre”. Han salido más o menos 1,600 senderistas y nadie me dice uno que haya vuelto a las andadas.

Pero sí es cierto que ex condenados por terrorismo regresan a la actividad política con el mismo discurso de SL –‘pensamiento Gonzalo’– bajo otra fachada. De los que salen, ¿qué proporción calcula que regresa a la militancia?

Es difícil saber. Pero creo que la mayoría que sale y no ha sido cuadro político –recuerda que por alojar o dar un maletín han dado 15-18 años de cárcel– no quiere saber más de SL. Los calificados como “cuadro político”, sí. Acogiéndose al mandato de Abimael Guzmán, salen a hacer lo que se llama “política sin armas” y regresan seguramente al Movadef.

¿Cuál es el perfil de estos “calificados”?

Posiblemente instructores, jefes de organizaciones. Conocen el ‘pensamiento Gonzalo’. Pero no van a entrar los de SL que son públicos. No serán tan tontos de decir que ahora Huatay será miembro del Comité Político del Movadef.

Usted señaló en su columna de Perú21 que SL nunca devolvió las armas.

Exacto. Yo digo: ¿cómo es que hablan de una “política sin armas”, pero no entregaron las armas? Alguien tiene que decir si fueron incautadas. ¿Dónde están? No pueden desaparecerse.

La estrategia de SL es acercarse a sectores donde existen demandas sociales insatisfechas. Pasó con los maestros. ¿Erró el ministro Basombrío al vincularlos con Movadef?

Basombrío es buena gente, pero no ve (los temas de) la Dirin, que tiene mucho poder porque conoce el trabajo reservado de infiltración del Movadef. Recientemente, se ha conocido que cinco ex presos por terrorismo están enseñando en clases, ¡y ninguno firmó el padrón del Movadef! Son criminales, no idiotas.

El Mininter está detrás de un juicio (Perseo) que pretende probar que Movadef es SL. ¿Qué opina?

Que es la torpeza más grande porque si metes preso a los dirigentes (Crespo, Fajardo), los demás van a seguir operando.

Los reflectores siempre están sobre los victimarios, ¿pero qué gestiones, a partir de la CVR, se han hecho para reparar a las víctimas?

Se creó un Consejo de Reparaciones. Las víctimas civiles se han tenido que acoger a ese consejo, pero siempre para ellos llega tarde la reparación y no es suficiente. Si las víctimas son de las FF.AA. y PNP, reciben además de esa reparación, la pensión que les corresponde.

Autoficha

- “Soy ingeniero agrónomo, socialista liberal y fui diputado por Izquierda Unida en el gobierno de Alan García de 1985-90 . Integré la Comisión de Defensa y Orden Interno donde se vio todo el tema de la subversión. Estudié en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho”.



- “Asesoré al presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alberto Fujimori, Alfonso de Los Heros, para ver la legislación antiterrorista que se dio de julio de 1991 a noviembre de ese año. Salimos el 5 de abril cuando él renunció al gobierno”.



- “A mí me llamó Javier Pérez de Cuellar para decirme que había sido nominado para participar en la Comisión de la Verdad y acepté de inmediato. En la primera etapa, éramos solo siete. Con Carlos Iván Degregori, yo traté todo lo que tuvo que ver con Sendero Luminoso”.