Carlos Tapia fue testigo técnico en el primer juicio contra Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Y el nuevo juicio volverá a ser convocado para contar detalles de ese crimen.

¿Cómo conoce las operaciones que realizaban las FF.AA. en Ayacucho?

He sido miembro de la Comisión de la Verdad; en el informe se registran las delaciones de lo que sucedió en el cuartel de Castropampa, en Huanta. He estado en Ayacucho muchos años, yo era quien conocía más el despliegue del senderismo en la zona, así como de las operaciones de las Fuerzas Armadas. He sido profesor de la Escuela de Guerra por toda esta situación. Sé muy bien de lo que hablo.

¿Qué aportó en el primer juicio contra Urresti?

La estructura del batallón militar. Cada batallón tiene un Estado Mayor: el S1 es personal, el S2 es Inteligencia, el S3 es Operaciones, el S4 es Logística y el S5 es relación con los civiles. El capitán Arturo, que era Daniel Urresti, era el responsable de la Inteligencia en el cuartel de Castropampa. Esta persona es la que tiene que planificar las acciones armadas encubiertas. Su función es que no se sepa quién realizó la acción armada.

¿Cuál fue la participación de las FF.AA.?

Lo que se hizo acá fue responsabilizar a Sendero Luminoso del asesinato de Bustíos, porque es imposible que hayan sido los terroristas. Antes del 24 de noviembre de 1988, fecha en la que es asesinado el periodista, los senderistas hicieron propaganda previa sobre el paro armado que acatarían. Urresti se aprovechó de eso para hacer un operativo y así matar a Hugo Bustíos. Cuando lo matan, ponen una granada en su cuerpo para hacer creer que era táctica de los terroristas. Pero SL usaba dinamita, no granadas.

Pero, ¿por qué mataron a Bustíos?

Primero se conoció del asesinato de dos personas cerca de Huanta. Hugo Bustíos era periodista de Caretas y fue al lugar para tomar fotografías. Sin embargo, los militares no lo dejaron avanzar. Entonces, él fue a Castropampa junto a su esposa a pedir permiso al comandante EP Víctor La Vera. La Vera sabía que Bustíos regresaría al sitio y por eso hacen la emboscada. El camión con militares sale antes que la motocicleta de Bustíos para esperarlo en el lugar en que fue asesinado.

¿Y Urresti estuvo presente?

De todas maneras estuvo presente en el asesinato, era el responsable de inteligencia. No puede dejar de ser autor mediato. Además, están los testimonios de mujeres que lo vieron violar a otra.

Tenga en cuenta

-Carlos Tapia es ingeniero agrónomo pero también fue diputado durante la década de los 80. “Hugo Bustíos era quien tenía más fotografías que demostraban que los militares violaban derechos humanos en Ayacucho”, señaló.

-Tapia asegura que Urresti, al menos, es responsable de ser autor mediato del homicidio.

