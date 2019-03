Carlos del Solar: “El Estado peruano debe ser más fuerte” [ANÁLISIS]

Me parece perverso que haya 15 cortes al Oleoducto Norperuano, pues no se trata de accidentes de la naturaleza, sino son acciones de las personas de la zona. Eso es algo que no se puede permitir.

Al Estado le falta tener una relación real con las comunidades, pero a esas comunidades también les falta tener respeto por la propiedad pública. Si al final el dueño les permite sabotear la tubería, entonces lo van a seguir haciendo. El Estado debe ser más fuerte e impedir que corten el tubo.

Hay que precisar que muchas de las comunidades son nómadas, van de un lugar a otro y se instalan por temporadas en lugares cerca de la tubería. Se debe conversar con todos. No me parece correcto que se les dé trabajo a los que cortan el Oleoducto. Es darle un premio a alguien que cometió un delito.

Lo que se debe hacer es aplicar la sanción que corresponde a la ley, esa es la tarea de los representantes de la justicia de este país. En cuanto a la modernización del Oleoducto, debió hacerse hace tiempo. Es importante porque esa tubería se construyó en la década de los setenta y necesita mejoras con nueva tecnología.

Está bien que se empiece con el proyecto. Pero también se debe hacer una auditoría a todo el Oleoducto.