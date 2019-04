Carlos Roca Cáceres: "No se debe usar la muerte de Alan"

Carlos Roca Cáceres es uno de los apristas que conoció muy de cerca al fallecido ex presidente Alan García . Ambos eran los llamados a ser los herederos políticos de Haya de la Torre, y los preparó para ello. Por ese estrecho vínculo, el ex dirigente del Apra analiza el suicidio de García y dice que fue una decisión “personalísima” de la que no se debe responsabilizar a terceros.

¿Comparte lo dicho por Luis Gonzales Posada, quien ha señalado que la muerte de García es un mensaje contra el supuesto abuso de poder de la Fiscalía?

El tema es muy polémico. Creo que Alan García tomó esta decisión personalísima, no con la intención de demostrar que había persecución política o hechos que eran injustos; creo que ha querido pasar a la historia de esta manera y yo respeto su decisión. No podemos hacer interpretaciones de las que podrían haber sido sus motivaciones; lo que sí es cierto es que su muerte debe servir para reflexionar sobre la necesidad de que no haya abuso en el ejercicio del poder…

¿Cree que lo hubo?

No solo en el caso de Alan García sino con otras personalidades a las que ya se las ha dado prisión sin haber probado nada.

Usted sostiene que quitarse la vida fue una decisión personalísima del ex mandatario. Sin embargo, en el velatorio hubo carteles acusando al presidente Vizcarra y a los fiscales de este desenlace.

No puede responsabilizarse a nadie de su muerte, lo digo con sinceridad; es un exceso de algunos compañeros que han estado sumamente impactados. Inclusive, creo que no se debe utilizar su muerte para encubrir hechos que innegablemente tienen que ser investigados y sancionados por las instancias respectivas. No es la hora de agravios sino de reconciliación nacional. Es la hora de que, con sentido autocrítico analicemos las razones por las que nos encontramos en esta situación. La gran tarea del Apra es recuperar la credibilidad para volver a ser el gran partido que fue con Haya de la Torre.

¿En el Apra son conscientes de que eso pasa por reconocer que tienen dirigentes y ex funcionarios corruptos?

Le voy a ser sincero. En el caso del compañero García he sido muy prudente y muy fraterno porque él no solo ha sido mi compañero de partido, mi amigo, sino mi hermano. (…) Debemos ser conscientes, autocríticos y la moralización es una tarea fundamental para recuperar la credibilidad.

Esta debería ser una oportunidad para que, además de invocar la unidad, se limpie la casa.

El término podría tener una connotación un poco infraterna, hay que ser muy prudentes, incluso en las expresiones que pueden ser malinterpretadas. No se trata de limpiar la casa sino de solicitarle a cada compañero que ha tenido un comportamiento que no corresponde a las tradiciones éticas del partido que diga: ‘Me aparto por el momento hasta demostrar que soy inocente’.

¿Es posible la unidad cuando en los últimos años ha habido una división marcada entre alanistas y otras facciones dentro del mismo partido?

(...) Yo he jurado ante la tumba de Haya de la Torre –que es mi único jefe y al que le mantengo lealtad hasta mi muerte– mantener la unidad del partido, pero con gente limpia y en la línea ética que él mantuvo, que vivió austeramente y murió pobre.

¿García fue un buen discípulo de Haya de la Torre?

Fue un discípulo de Haya. Acuérdese de Pedro, fue discípulo de Cristo y lo negó tres veces, después se convirtió en Papa. Todos podemos cometer errores y en el caso de Alan no quiero decir algo que pudiera mermar el concepto de fraternidad que he tenido frente a él. Así como los apóstoles le perdonaron a Pedro haber negado tres veces a Cristo, en esta semana de la reconciliación yo le digo a Alan García, como mi hermano, que le perdono todo, pero a los demás no…

¿Hay mucho que perdonar?

Supongo que Dios en su infinita misericordia lo debe haber acogido ya en su seno y es a él a quien le corresponde darle la absolución eterna. Yo lo único que puedo hacer es invocar a la unidad del partido bajo los principios de honradez que Haya nos impuso.

Pasado este trance, ¿qué acciones deberían tomarse para que el Apra recupere vigencia?

Se ha convocado a un congreso para el 25, 26 y 27 de octubre. Debemos reafirmar nuestra identidad, somos el partido del pueblo, los trabajadores y los pobres; reafirmar la organización actualizándola y modernizándola y luego demostrar que podemos democratizar el partido respetando la voluntad del militante...

¿Y renovación de cuadros?

La renovación es natural, siempre la ha habido, se ha retrasado un poco quizá porque no ha habido esfuerzo de formación de nuevos cuadros.

¿El alanismo muere para volver al hayismo?

A Haya no le gustaban los ismos, incluso no le gustaba que se hablara de hayismo. Cuando Enrique Chirinos Soto, ya fallecido, pretendía ser miembro de la lista de constituyentes con el Apra, le dijo, quizás para adularlo: ‘No soy aprista sino hayista’ y Haya se levantó muy molesto y le dijo: ‘Aquí no hay hayistas, solo apristas’. Los ismos nos han hecho muchísimo daño, buscar influencia en el partido detrás de un dirigente es sumamente negativo.

FICHA



- “Soy aprista desde 1962. En 1970 fui elegido secretario general colegiado accesitario y en 1974 asumí la secretaría general hasta la muerte de Haya de la Torre en 1979”.



- “He sido constituyente, diputado desde 1980 hasta el golpe de 1992 y en el segundo gobierno de Alan García fui embajador del Perú en Italia entre 2006 y 2009”.



- “He estado muy conmovido por la partida de Alan. Éramos amigos desde 1969, cuando Haya de la Torre me lo presentó. El legado que deja es de entrega, de voluntad de servir”.