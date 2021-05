Carlos Repetto es secretario de prensa del movimiento Etnocacerista. Este fin de semana, aseguró que, debido a los audios difundidos en la prensa –en los que Antauro Humala se jactaba de ser el único que podía controlar a las Fuerzas Armadas en un eventual gobierno de Pedro Castillo–, su líder se encuentra totalmente incomunicado. Pero antes de que llegue a esta situación, el etnocacerista le dejó clara su posición sobre el candidato de Perú Libre.

¿Cuándo podrá conectarse otra vez con Antauro Humala?

Es muy poco probable, porque la última conversación que yo tuve con él fue hace dos semanas, en la cual él me dijo claramente “yo no soy comunista, le estoy agradecido al señor Castillo por su buena intención de indultarme, pero nosotros no le hemos pedido eso”. Ahora está incomunicado por los audios, no hay comunicación con él, él no está llamando, no tiene uso de teléfono. No sabemos en realidad cuál es su situación. La última vez que fueron los abogados, no les permitieron ver a Antauro.

En los audios, Antauro asegura que es el único que puede sostener a las Fuerzas Armadas. ¿Esa situación se la hizo llegar directamente a Castillo o a alguna persona de Perú Libre?

Carlos Repetto, secretario nacional de prensa del Movimiento Etnocacerista

Esos audios se dan de forma muy coloquial con una persona de su entorno privado. Él estaba conversando esas cosas. Esa fue simplemente una conversación que me parece a mí, no podría decirlo con certeza, fue sacada de contexto; por lo que escucho, es una persona a la que él le tiene mucha confianza y están conjeturando, tal vez, pensando cosas que se podrían dar. Que yo sepa, eso no ha sido presentado con Perú Libre.

En estos últimos días hemos visto que el movimiento etnocacerista es un aliado de Pedro Castillo y sus ideas. ¿En qué coinciden con el programa de Perú Libre?

El partido Etnocacerista no está aliado con Perú Libre, no hay ningún acuerdo formal. Lo único que sucedió es que Castillo hizo, de voluntad propia, un anuncio de que él quería indultar a Antauro de llegar al poder. Antauro no se lo pidió, nadie de la organización le pidió el indulto, que él lo haya hecho porque tal vez lo conoce a Antauro, le tiene cierto respeto o se enteró de que tiene un exceso de carcelería es una cosa muy particular y nosotros no tenemos ningún acuerdo de apoyar al señor Castillo. Antauro en la carta dice claramente que le agradece y que cuenta con el apoyo de Antauro, mas no con el partido Etnocacerista.

¿Pero el movimiento etnocacerista descansa en la figura de Antauro Humala? ¿O no es así?

Para comenzar, Antauro no es comunista, yo no soy comunista, el partido no esta basado en el comunismo, es 100% patriótico y nacionalista. Entonces no tenemos nada en común con lo que ha escrito Cerrón en su ideario. Nosotros pensamos que el capital debe ser puesto al servicio de la sociedad; respetamos el derecho a la propiedad, ellos no. Ellos tienen este concepto comunista de que el trabajo de uno debe ser repartido entre todos. Es por eso que en la página 14 (de su ideario) ponen que la riqueza individual no se promoverá, sino que se promoverá la riqueza grupal. Además, también Antauro todo lo que hace lo hace a través de notas escritas al CEN, el partido Etnocacerista, nosotros no hemos recibido ninguna nota escrita donde nos diga que le tenemos que dar apoyo a Castillo o a Keiko, a ninguno de los dos.

Entonces, ¿de dónde salió esta intención, esta idea, esta propuesta de campaña de indultar a Antauro Humala que Pedro Castillo ha dado y que ha conseguido que muchas personas que siguen a Antauro, se alineen a Perú Libre?

Correcto y para mí lo que ha hecho Castillo es una estafa, ha estafado a los etnocaceristas porque, una vez que pasó a la segunda vuelta con la ayuda de los etnocaceristas, ahora se deslinda él y dice: “No, no estoy ofreciendo el indulto, estoy diciendo que lo que diga el Poder Judicial lo voy a respetar”, pues hay que aclarar acá que obviamente lo que diga el Poder Judicial se tiene que respetar. Eso está de más, simplemente lo que él está haciendo y diciendo es una perogrullada, es una cosa muy típica de Castillo, que dice una cosa y hace otra. Nosotros no tenemos ninguna intención de darle respaldo porque no tenemos tampoco ninguna directiva de Antauro Humala de darle respaldo.

Entonces, ¿qué le podría decir usted a la gente que vemos en los mítines que tienen los polos de Antauro y prácticamente parecen seguridad de Pedro Castillo?

Me da gusto que me preguntes eso, porque mira, son más de 20 años que el movimiento Etnocacerista está luchando para conseguir un Perú mejor para todos los peruanos y que se haya levantado Antauro en Locumba contra Fujimori, en el ‘Andahuaylazo’ contra Toledo, que esté en la cárcel por 16 años, que haya habido muertos por el lado de los etnocaceristas y del lado de los policías, que haya sucedido todo esto para terminar de guachimanes del señor Pedro Castillo... yo los llamo a reflexión a mis compatriotas y les digo ‘eso no puede ser’, nosotros no tenemos ningún acuerdo, no tenemos por qué estar apoyando de esa manera a este señor. Si él nos hubiera invitado a conversar, bienvenido, pero no lo ha hecho, que hayan ido unas personas a conversar con él es otra cosa, pero como partido no hemos tenido esa invitación y, por lo tanto, no tenemos ningún acuerdo con él.

¿Con el señor Cerrón cómo es la relación?

Con el señor Castillo sí tenemos muchas coincidencias; sin embargo, con el señor Cerrón no tenemos ninguna coincidencia por el hecho de que él tiene un acercamiento muy fuerte a Sendero y nosotros, los etnocaceristas, somos licenciados del Ejército que han luchado contra Sendero Luminoso. Entonces, es imposible tener un acercamiento con Cerrón.

