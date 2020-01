El 14 de enero empezará en el Tribunal Constitucional (TC) la etapa final de la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea contra el cierre del Congreso. Esta etapa en la que se debatirá la ponencia del magistrado Carlos Ramos, que recomienda declarar infundada la acción presentada por el titular de la Comisión Permanente, será transmitida en un hecho sin precedentes.

Ramos, en declaraciones a Perú21, aseguró que ninguno de los magistrados ha adelantado opinión, como lo había señalado Gilbert Violeta, por lo que vindicó que no se inhibirán en la votación. “Nosotros no hemos adelantado opinión. No hubo declaraciones adelantando una postura”, expresó.

El magistrado, lejos de preocuparse por las críticas a su ponencia, la defendió señalando que “tiene todo lo que debería contener”.

“Sí hubo una negativa de la cuestión de confianza por parte del Congreso y es elocuente”, dijo y explicó que no tenía por qué usar en su propuesta de sentencia la expresión “negación fáctica” –empleada por el Ejecutivo para disolver el Congreso– porque ese concepto no existe en la doctrina.

El tribuno aseguró que sí es posible presentar una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley.

Ramos indicó, por otro lado, que si se agota la discusión el 14 de enero, ese día se podría debatir la sentencia.

Este diario conoció que se podría repetir la votación de la medida cautelar, es decir cinco contra dos. En aquella ocasión, los dos magistrados que respaldaron la medida que buscaba suspender la resolución de disolución fueron Ernesto Blume y José Luis Sardón.

FUJIMORISMO EN CONTRA

En la Comisión Permanente, algunos de sus integrantes del ala fujimorista como Luz Salgado, Luis Galarreta y Lourdes Alcorta cuestionaron la ponencia de Ramos.

La vicepresidenta Karina Beteta incluso señaló que los magistrados “tendrán que cargar con la resolución de por vida, pero no solo ellos, todos sus familiares”.

Datos:

- Vicente Zeballos calificó de “medida inapropiada” que se plantee que algunos magistrados del TC se inhiban de votar sobre la demanda competencial.

- “Se trata de poner, en cierta forma, algún nivel de traba a la discusión que se da en un espacio autónomo que tienen los magistrados”, expresó el premier.

- La ponencia de Ramos fue puesta a disposición de todos tras la aprobación de los magistrados por unanimidad.

- La ponencia se iba a debatir hoy, pero la fecha fue modificada para que los magistrados revisen con detenimiento el documento.

Constitucionalistas discrepan sobre propuesta del magistrado

El último martes se conoció el contenido de la ponencia del magistrado Carlos Ramos que será debatida el próximo 14 de enero por los magistrados del Tribunal Constitucional. Este diario consultó al respecto a dos analistas.

Para el constitucionalista Omar Cairo, el documento es claro al indicar que “la confianza se presentó de manera correcta” por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

Omar Cairo comentó sobre ponencia del tribuno Carlos Ramos (GEC).

“La disolución ha sido correctamente realizada porque la cuestión de confianza se negó, y se negó porque el Congreso actuó de manera equívoca”, expresó.

En tanto, el constitucionalista Aníbal Quiroga consideró que si bien la parte histórica de la ponencia “es muy interesante, es superficial el análisis constitucional que se ha hecho”.

Abogado Aníbal Quiroga comenta la ponencia de Ramos.

“La ponencia se cuida mucho de nombrar la negación fáctica de confianza. El doctor Ramos ha reconocido que no existe tal cosa en derecho constitucional, y él le dice la negación material, y eso no fue lo que dijo el presidente”, expresó.