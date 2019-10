El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Ramos señaló este jueves que Marianella Ledesma aseguró que las presiones que recibió para pronunciarse a favor del caso Keiko Fujimori, provinieron del Congreso de la República.

Agregó que durante la audiencia que tuvieron en Arequipa el último viernes, Ledesma aclaró que las presiones no llegaron desde el Tribunal Constitucional y que en “algún momento” lo revelaría.

“El día viernes que tuvimos la audiencia en Arequipa, ella llegó a decir que esa presión no habría provenido del TC ni ninguno de sus miembros, pero que sí la había recibido de parte del Congreso de la República, pero que en algún momento ella lo diría, indicaría el nombre”, señaló Carlos Ramos en RPP.

El último viernes, la magistrada Marianella Ledesma reveló al semanario Hildebrandt en sus trece, que hubo un llamado para que voten de manera unánime a favor del hábeas corpus que busca la libertad de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, investigada en el marco del caso Odebrecht.

Ledesma evitó dar datos específicos de quién hizo el pedido, pero señaló que interpretó esa medida como una manera de decirles que si votaban a favor del recurso no se iba a efectuar el cambio de los integrantes del tribunal desde el Congreso.

Al respecto, el magistrado Carlos Ramos consideró que Ledesma debió denunciar el hecho ante la fiscalía por tratarse de presiones “que constituyen un delito”.

“Yo pienso que sí debió haber hecho su declaración ante el Ministerio Público porque se trata de esta clase de presiones que constituyen un delito. A mí no se me han acercado, no se atreverían. Yo hubiese dicho que de ninguna manera, esa era una interferencia a la labor de los magistrados del TC”, aseveró.