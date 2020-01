Acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es una posibilidad que el tribuno Carlos Ramos no descarta si la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no archiva una pesquisa preliminar que le abrió en relación a su voto en el habeas corpus a favor de Keiko Fujimori.

La investigación fue dispuesta la última semana de diciembre de 2019 por presuntamente revelar que Jorge Yoshiyama era colaborador eficaz. Esta información fue consignada por Ramos en su voto sobre el recurso que anuló la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, en noviembre pasado.

En diálogo con Perú21, el magistrado rechazó que haya incurrido en algún delito. “La mención que hice (del colaborador) la tomé del escrito del procurador (del Poder Judicial), los medios también lo sabían y lo mencionaban en esos términos”, expresó.

“Llegado el caso, iría a la Corte Interamericana porque se estaría persiguiendo a un juez con motivo de sus decisiones, afectando la independencia judicial”, acotó Ramos.

Conducta

Para el expresidente del TC César Landa “la investigación no debería pasar de la etapa preliminar” porque “no se demuestra una conducta delictiva” en el sustento del voto.“Los tribunos tienen inmunidad, no son responsables de los votos y opiniones que emiten. Ramos pudo cometer una conducta antijurídica, pero no hay sanción”, dijo a Perú21.