Carlos Ramos: "Espero con paciencia a que el TC me reponga como fiscal supremo" Ex fiscal de la Nación aseguró que no cuenta con ningún proceso penal en la actualidad tras su suspensión de la Fiscalía por presuntas irregularidades.

El ex fiscal de la Nación Carlos Ramos espera resolución del Tribunal Constitucional para ser repuesto como fiscal supremo. (Foto: GEC) Carlos Ramos Heredia asegura que las denuncias en su contra se basaron en información falsa. (Foto: GEC) El ex fiscal de la Nación Carlos Ramos espera resolución del Tribunal Constitucional para ser repuesto como fiscal supremo. (Foto: GEC)