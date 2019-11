El tribuno Carlos Ramos Núñez fue uno de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que votó a favor de anular la prisión preventiva que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, cumplía desde octubre de 2018.

En diálogo Perú21, Ramos explicó que su única coincidencia con la resolución elaborada por Ernesto Blume, presidente del TC y ponente de este caso, es la vulneración a la libertad personal de Fujimori. “Yo he firmado un voto singular. En el sentido de que se declara fundado el hábeas corpus por el tema de la libertad personal, pero no por las otras supuestas vulneraciones como el de derecho a la defensa y, me parece, en otros seis aspectos”, anotó.

Para Ramos, la principal razón por la cual votó para excarcelar a Fujimori, a quien la Fiscalía le imputa el delito de lavado de activos, es que el peligro de obstrucción a la justicia que se le atribuye se habría diluido o, por lo menos, disminuido sustancialmente con el cierre del Congreso.

“En este momento no habría una obstrucción a la justicia. La hubo, pero la obstrucción a la justicia no puede verse en términos estáticos sino dinámicos. Podemos hablar de obstaculización a la justicia cuando el fujimorismo era un poder en el Congreso, cuando tenía 73 congresistas, cuando tenía la fuerza de la 'Mototaxi’ (el chat interno de la bancada de Fuerza Popular), cuando tenía influencia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público”, señaló.

“(Con la disolución del Congreso) si no se diluye la obstrucción, por lo menos disminuye sustancialmente”, remarca Ramos.

En comparación al caso del exmandatario Ollanta Humala, en el que también votó a favor de la excarcelación, el magistrado considera que ha mantenido coherencia en su postura. “Yo he mantenido mi posición desde el principio bajo el criterio pro persona”, indicó.

Finalmente, sobre la crítica a que se está anulando una medida que fue aceptada hasta en tres instancias del Poder Judicial, Ramos señala que es parte de la normalidad en un proceso de hábeas corpus. “Si no nunca el TC declararía fundado este recurso que llega a nosotros luego de confirmarse en esas tres instancias”, apunta.

A Fujimori Higuchi se la investiga por recibir US$1 millón ilícitos de parte de la empresa Odebrecht para financiar su campaña presidencial del 2011.