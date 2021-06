El economista Carlos Parodi indicó que la Salud y el Empleo será los grandes retos que enfrentará el próximo presidente del Perú. Bajo el escenario de la pandemia por el COVID-19 y la crisis económica, estos son los dos obstáculos a tratar con urgencia, indicó el especialista.

“Yo pienso que hay dos temas urgentes que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno. En primer lugar, la salud porque mientras los contagios sigan subiendo o se mantengan en la mismas cifra, los aforos en los diversos negocios van a estar limitados. Por ende, el empleo no se va a mover y justamente ese es el segundo reto: el empleo”, indicó Parodi en Perú21TV.

“Una de las cosas que nos está dejando esta boca de urna es que el país está partido en dos pedazos. Será muy importante que el nuevo gobierno diseñe programas de acción muy en todo el Perú, pero sobre todo en aquellas regiones en las que el candidato que gane haya perdido por una gran diferencia. Es una tarea urgente y va a suponer una política fiscal un poco expansiva. Es decir, el gobierno va a tener que gastar un poco más para poder legitimarse rápidamente ante la población y no caer ante un caos”, agregó.

Para el profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, el programa de Perú Libre genera bastante desconfianza no solo por su contenido, pero sobre todo porque en las sombras se encuentra Vladimir Cerrón.

“No confío en que el señor Vladimir Cerrón mantenga a estos economistas (convocados por Perú Libre). Esa es la gran pregunta acerca del liderazgo de Perú Libre. Lo segundo es que los economistas que ha convocado el señor Castillo son buenos economistas, pero tienen una confianza excesiva en el rol del Estado en la Economía (…) El temor que tengo con el señor Cerrón, quien está detrás de Perú Libre, es que cambie a los economistas una vez ganada la elección y simplemente patee el tablero. Insisto. No son los economistas, es el señor Cerrón”, explicó.

“Hay que tomar en cuenta que lo que tiene el Perú no es poca cosa. Siempre hago la siguiente analogía: una casa siempre debe tener buenos cimientos. El Perú en la actualidad tiene buenos cimientos; lo que falta es la casa. Y la construcción de esa casa supone que haya un Estado que entregue buena salud, transporte, buenos caminos rurales, buen sistema de pensiones, etc. Nadie está en contra de esto, pero nada de eso se arregla con una vía de mayor Estado”, agregó.

Parodi señaló que si se toma en cuenta el plan que Cerrón tiene para el país, se destruiría la economía de manera veloz. “Se malograría todo lo que hemos logrado entre 6 y 12 meses. ¿Pero qué cosas se ha logrado? Se han logrado los cimientos de la casa que para muchos es poca cosa porque no han vivido los 80 cuando la inflación nos hizo pobres a todos. Perú ahora no tiene inflación. Podemos pedir prestado al exterior, eso no podíamos hacer en los 80″, sostuvo.





