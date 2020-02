Un audio en el que se le escucha hablar con lisuras y hacer referencia a una reunión con la ministra de Economía, María Antonieta Alva, puso en problemas al presidente de Petroperú , Carlos Paredes. Incluso el premier Vicente Zeballos habló de evaluar su permanencia y respaldó a la integrante de su gabinete. Aquí Paredes comenta el contexto de sus expresiones y sus acciones contra la corrupción en la entidad que dirige.

Ayer salió a la luz una conversación en la que usted se refería a la ministra Maria Antonieta Alva de manera bastante soez. ¿Qué sucedió?

Yo no me refiero de ninguna manera soez a ella. Esta es una grabación trucada, editada, que yo tengo con alguien que honestamente no me acuerdo quién fue, ni cuándo fue.

¿No sabe quién es su interlocutor?

Honestamente no lo sé. Por eso no puedo asegurar que ese audio sea… a mí me parece que es mi voz. Es la forma en que yo me suelo expresar, de forma coloquial, a veces con lisuras. No es una conversación que yo tendría en un ambiente formal o de trabajo. Al margen de eso, no le falto el respeto a la ministra, uso lisuras. Conocía de este tema hace más de una semana. Lo conversé con la ministra, ella escuchó el audio más de una semana antes de que se publique. Y el tema ha quedado claro para todos, es un lenguaje poco feliz. Tengo el mejor concepto de la ministra Alva.

¿Ella no se sintió ofendida?

No. Creo que contextualizó bien la conversación. No me he referido a ella con ningún insulto. Y lo que ella me dijo es bien interesante. Me dijo: “En el Perú, los corruptos se organizan, y los que trabajamos por el bien del Perú no nos organizamos y a veces nos metemos cabe entre nosotros. Y por eso es que la corrupción sigue avanzando”. Y me dijo: “me queda muy claro que este audio y su publicación es hecha por gente que está tratando de socavar tu pelea contra la corrupción”.

¿Quiénes son?

Sin duda alguna son los exdirigentes sindicales despedidos por actos de corrupción y que hoy están denunciados penalmente. De eso no hay ninguna duda, ellos son los que lo publicaron.

Esta expresión ha sido calificada como un acto de misoginia.

De ninguna manera. Lo digo sin ninguna falsa modestia: soy el presidente de Petroperú que más ha trabajado por empoderar a las mujeres. Por terminar con problemas que surgen del machismo que nos afecta a todos como sociedad. Terminar con temas de acoso sexual. He firmado un convenio con el Ministerio de la Mujer para que nos ayude a mejorar. (Horas después de esta entrevista, la ministra Alva se pronunció. Vea el recuadro.)

Pasando a otro tema, el año pasado se conformó un equipo externo para investigar actos de corrupción en Petroperú, ¿qué se ha encontrado a la fecha?

Hemos encontrado malas costumbres, entre ellas tapar actos de corrupción de manera sistemática. Hay problemas de robos de combustible en muchas áreas de la empresa y operaciones. Hay problemas con los contratos, con trabajadores abusando de los viáticos. Haciendo fraude sistemático a lo largo de años.

¿Desde cuándo se reportan estos problemas?

Te diría que desde hace muchas décadas. El problema es que en Petroperú no tenemos gente a la cual responder. Los dueños de Petroperú son todos los peruanos, el Estado. Todos y nadie. Lo que ha habido es una gerencia y administración trabajando para sí misma, y no necesariamente para el beneficio de todos los peruanos. Se han ocultado muchos errores. Hemos despedido a 24 trabajadores después de una larga investigación.

¿Qué delito o falta cometieron estos 24 trabajadores?

Abusaron de los viáticos, hicieron un fraude sistemático todos los años, presentaron facturas adulteradas, llenadas por ellos mismos para cobrar S/300 diarios. Algunos de ellos cobraron durante más de 360 días en el año.

¿Todos los días del año cobrando 300 soles?

Sí. Algunos de ellos cobraron más de 100 mil soles en el año. Año tras año. Y para eso retrasaron el cierre de pliegos sindicales en contra de sus representados para beneficiar sus bolsillos.

¿Había líderes sindicales implicados?

Algunos de ellos lo eran, otros de ellos que no llegaron a los 360 días pero sí lo hicieron. También hubo abusos del seguro de salud.

No pudieron hacer esto solos. Tuvo que haber supervisores que permitieron esta situación.

Es correcto. Se están presentando las cartas con las sanciones o los avisos previos de despido. Las monedas tienen usualmente dos caras, no solamente una. Ya se hizo pública una cara, ahora se va a hacer pública la otra cara. Y vamos a seguir adelante, limpiando.

¿Qué tan arriba en la cadena de mando de Petroperú llegan las responsabilidades?

Bien arriba. Hemos hecho varios cambios a nivel gerencial no solo por corrupción, hay temas de ineficiencia también. Necesitamos tener una empresa más transparente y más eficiente.

¿Se puede estimar el perjuicio económico que han generado estos casos?

Son varias decenas de millones de dólares. Depende de qué tan atrás quieras ir. Hay problemas con haber ocultado y manipulado información y haber hecho proyectos de inversión que no debimos hacer. No solamente el proyecto de la refinería de Talara, también hay muchos otros que no contaron con un adecuado análisis de costo y beneficio.

Hay sindicatos que señalan que usted busca descabezarlos para evitar que denuncien sus intenciones de privatización.

Es totalmente falso. Estoy trabajando de la mano con los sindicatos, los veo como socios en la gestión de la empresa. Respeto a los sindicatos, pero diferencio a la institución sindical de algunos pocos malos dirigentes. La mayor parte de los dirigentes sindicales son gente correcta pero hay algunos que no han actuado correctamente.

Sobre la refinería de Talara, ¿qué porcentaje de avance tiene el proyecto?

Estamos en más del 86% de avance. Nos falta alrededor del 14%. Lo que nos toca ahora no son grandes obras civiles, sino toda la parte fina de la refinería y coordinación entre contratistas. Requiere muchísimo trabajo en los siguientes meses y esperamos poder terminar en marzo del próximo año.

El proyecto ha generado un gran endeudamiento. Usted planteó que el Estado asuma unos US$1,500 millones de esta deuda, lo que fue descartado por el MEF. ¿Cuál es el plan ahora?

No creo que el MEF haya descartado esa posibilidad. Lo que dijo la ministra Alva es que la ley de presupuesto, para este año ya había sido aprobada. Y, por lo tanto, este año no es posible hacer eso. Vamos a evaluar cuál es la mejor salida para enfrentar el sobreendeudamiento de Petroperú. Y creo que si lo que nosotros queremos ver es una empresa de capital mixto (público y privado), con una gerencia que responda a los intereses de los peruanos, y no solamente de los gerentes, necesitamos inyectar capital privado.

¿Están buscando activamente la inyección de capital privado?

Sí. Está puesto en la ley 30130. Pero no va a entrar capital privado con una empresa sobreendeudada y con capital cercano a cero.

¿Fue una buena idea que el Estado se meta a hacer la modernización de la refinería de Talara?

No creo. Lo he dicho públicamente, es un proyecto que destruyó valor para Petroperú, porque la tasa interna de retorno es menor que el costo de capital. Es como que tú te endeudes para poner una panadería y el préstamo sea 12% y tu rentabilidad es 8%.

Hablemos del oleoducto norperuano. El 16 de enero se produjo un nuevo atentado. ¿Qué se hace para proteger este activo?

El atentado del 16 de enero es el primero con artefactos explosivos en la historia del Oleoducto. Es un hecho muy grave. El año pasado hubo tres atentados que nos costaron entre 40 y 50 millones de soles. Estos actos se producen porque hay gente que busca figuración política, otros buscan empleo.

¿Las comunidades se benefician por el paso del oleoducto?

El beneficio debería ser el canon que se produce con la actividad petrolera, pero la verdad es que el canon ha ido principalmente a las ciudades y no a las comunidades rurales. La verdad es que las hemos olvidado siempre.

ALVA RECHAZA INSULTOS

Después de los cuestionamientos que recayeron sobre Carlos Paredes, anoche, aunque sin mencionarlo, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, se pronunció con varios tuits sobre el audio en el que el presidente de Petroperú se refiere a ella con groserías.

“Rechazo cualquier tipo de violencia. Los insultos y adjetivos ofensivos hacia mujeres y hombres no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación. No olvidemos nunca que el respeto es pieza clave de cualquier sociedad”, manifestó en Twitter.

Asimismo, aprovechó para aclarar que no autorizó el aporte de capital de US$1,500 millones para Petroperú porque ya estaba fuera del presupuesto aprobado para este año, como lo puntualizó Paredes en la entrevista dada a Perú21, y que insistir con ello “no era legal ni financieramente viable”.

“Desde el Ministerio de Economía y Finanzas expresamos nuestro firme compromiso en garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales y el equilibrio del presupuesto público”, agregó.

Explicó, en esa línea, que las empresas del Estado “deben ser gestionadas de manera eficiente y autosostenible”.

Señaló que se deben implementar estrategias para que las compañías estatales “aseguren su viabilidad financiera en el tiempo”.

TENGA EN CUENTA

- El premier Vicente Zeballos manifestó ayer que se evaluará la permanencia de Carlos Paredes en el cargo tras hacer un análisis de la situación “en su real contexto”.

- Petroperú emitió un comunicado en el que señala que el audio difundido “está claramente editado” y que por ello “su contenido se encuentra fuera de contexto”.

- “En el audio se verifica que no se ataca ni insulta a la ministra”, indicó la entidad.

- Paredes es doctor en Economía por la Universidad de Yale (Estados Unidos).