Carlos Paredes “era insistente con el pago” de coimas, según delator

El exministro de Transportes de la gestión humalista, Carlos Paredes Rodríguez, está cada vez más acorralado con las evidencias que ha recopilado el fiscal Germán Juárez, quien lo señala de haber recibido US$17 millones en coimas de parte del ‘Club de la Construcción’ a cambio de cederles obras viales.

En la audiencia realizada ayer, en la que se evaluó el pedido de 18 meses de prisión preventiva para José Paredes, hermano del exministro, Juárez citó lo relatado por un colaborador eficaz, quien señaló cómo el ex alto funcionario usaba al exasesor del Viceministerio de Transportes Carlos García Alcázar para solicitar las coimas a las constructoras.

Contó que en 2011, cuando había concluido una reunión con Carlos García, Paredes le dijo a este último “no te olvides de lo otro (en alusión a los desembolsos ilícitos)”, para que lo tenga en cuenta cuando se reúna con los representantes del club. “El ministro era muy insistente con los pagos (de coimas)”, expresó el delator, de acuerdo con el fiscal.

Como elemento de corroboración, la Fiscalía presentó la declaración del exviceministro de Transportes Alejandro Chang Chiang, quien manifestó que “nunca” coordinó con García Alcázar.

“A pesar de tener el cargo de asesor, nunca trabajé con García porque yo no lo propuse (en el puesto). Me bastó hablar con él dos o tres veces para darme cuenta de que no tenía criterio para el cargo”, detalló Chang.

Raúl Torres Trujillo, director de Provías Nacional, dijo al fiscal que Carlos García se presentaba como asesor del exministro Paredes y que estaba encargado de “hacer seguimiento a las inversiones”.

Esas versiones contradicen lo expresado por Carlos Paredes. “Los cargos de asesor no tienen autoridad ni capacidad de decisión sobre alguna actividad operativa del ministerio, y menos sobre las contrataciones; es un cargo inocuo”, expresó en entrevista con Cuarto poder en febrero de este año.

“Usan mi nombre”

El fiscal Juárez sustentó ayer su solicitud de prisión preventiva para José Paredes y Javier Lei Siucho, representante de la compañía CyM.

Reiteró que el primero pactó el cobro de coimas con el ‘Club de la Construcción’ por cada obra concedida bajo la gestión de su hermano. Sobre Lei Siucho indicó que este usó su empresa para realizar contratos ficticios y así se justifiquen los pagos de coimas al extitular de Transportes.

Cuando le tocó pronunciarse en la diligencia, José Paredes indicó que ser hermano de un ministro y amigo del exmandatario Ollanta Humala “ha sido muy perjudicial para mí”.

“Hay gente que dice que se ha reunido conmigo y yo ni sabía. Mi nombre se usa por todo, soy la carne de cañón”, sostuvo. No obstante, dijo que fue un “error” no haber reconocido conocer a García Alcázar.