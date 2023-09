¿Por qué Petroperú pierde tanto dinero?

Las pérdidas que se han registrado son pérdidas importantes que reflejan problemas de gestión en la empresa que se pronunciaron en la época de Pedro Castillo, en la gestión de Hugo Chávez. Todo ese directorio que entró trajo problemas y después se trataron de subsanar, pero no lo resolvieron del todo. En general, creo que el proyecto (de la Refinería de Talara) fue un mal proyecto. Lo dije cuando fui presidente de Petroperú, que no es usual que el presidente de una empresa lo diga. A ello agregamos los proyectos del Oleoducto, donde se invierte mucho todos los años, donde no se está transportando petróleo y es víctima de sabotajes.

Aun así, Petroperú está pidiendo un plan de salvataje diez mil millones.

¿Más apoyo financiero? Creo que antes de pedir más apoyo a todos los peruanos para eso, en vez de dárselos a educación y a salud, la empresa debió de haber informado qué hizo con el aumento de capital que obtuvo en 2022 y debería informarnos qué tanto ha cumplido del plan de restructuración que se comprometió el año pasado. Es inadecuado que se pida más dinero sin hacer una rendición de cuentas.

¿Cómo se explica entonces que quieran darle lotes a una empresa insolvente?

Para empezar, esto se está haciendo contraviniendo la normativa vigente. Perupetro dijo que se los daba a Petroperú porque no había postores privados, eso es totalmente falso. Nosotros pagamos los sueldos de esta gente con nuestros impuestos. Es hora de exigirle eso; que digan la verdad. Darle más encargos a Petroperú en esta situación es una mala idea. ¿Cuál es la capacidad técnica y financiera de Petroperú en este momento para ejecutar los trabajos que se requieren en los lotes petroleros? Seamos sensatos y transparentes. Esos lotes deben ser licitados.