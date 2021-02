Seamos claros. Sin la asesoría de Carlos Neuhaus en el Ejecutivo probablemente hoy no tendríamos ni una vacuna. El jefe del grupo encargado de la logística y distribución de las dosis habla de cómo se logró el adelanto y los siguientes pasos a cumplir en el gran reto de inmunizar a todos los peruanos.

¿Qué circunstancias se presentaron para que China adelante un lote de vacunas?

Ha sido un trabajo de insistencia y persistencia; así logramos que se saque la autorización para este lote de vacunas. El otro lote sale, en el peor de los casos, una semana después. Nos movimos. Nuestra Cancillería y nuestra embajada en China hicieron un estupendo trabajo y lograron subir las vacunas al avión.

Hay una preocupación por lo que pueda pasar o no pueda pasar durante el año nuevo chino. ¿Se podría retrasar el otro lote?

No debería porque se están tomando todas las contingencias para que no sea así. El aeropuerto chino no puede detenerse y, además, entiendo que en China no se está permitiendo que la gente se mueva de un lugar a otro. Siempre hay un riesgo que no lleguen las vacunas por una época especial. Todo China sale de vacaciones, pero algo queda funcionando.

Se anunció el contrato final con Pfizer, pero esta vacuna debe mantenerse en ultracongeladoras. ¿Ya tenemos esos equipos en el país?

Hay una cantidad de ultrarefrigeradores, pero esas vacunas van a venir en un contenedor especial refrigerado que se puede llevar hasta el punto de vacunación. Ese contenedor especial viene con su sistema de frío a una temperatura de 70 grados bajo cero. La ventaja es que así llega al punto de vacunación. Ese tipo de dosis se aplicará a las ciudades y las otras vacunas se distribuirán a los lugares más alejados.

¿Se podrá vacunar a las personas elegidas para ser miembros de mesa?

Esa es la intención y en eso se está trabajando. En esta segunda ola la demanda supera a la oferta. Con Pfizer hemos asegurado 20 millones de vacunas para 10 millones de personas, a esto tienes que restarle un 10% por pérdidas o mermas y queda para 9′900,000. Va sumando junto con los adelantos de Covax Facility.

Se ha medido la opinión de la ciudadanía y prácticamente el 50% de la población no se quiere vacunar. ¿Su grupo de trabajo está al tanto de la campaña de comunicación que anunció el gobierno?

Tenemos en el equipo una persona experta en comunicación. Ya se tienen preparado los mensajes para la población. Lo que hemos visto en otros países es que al final muchos que dicen que no se vacunarían terminan vacunándose. Eso ha sucedido en Israel, en Estados Unidos e Inglaterra; cuando ven que el entorno le dice ´vacúnate, qué vas a perder’, lo hacen. Todos o el 99.9% de las personas no tienen problemas secundarios y los que han tenido es porque hubo una preexistencia. Lo que ha sucedido es que la gente cambia de opinión y se vacuna.

Esta semana hubo dos hechos singulares. Una candidata presidencial señaló que había hablado con el presidente de Argentina para que este le asegure un envío de vacunas al Perú. También, la Comisión de Salud del Congreso dice que ya inició la gestiones para la compra de la vacuna rusa. ¿Es viable?

De la experiencia que yo tengo, los laboratorios están vendiendo directamente al gobierno de cada país. La entidad responsable de esto en todos los países es el Poder Ejecutivo. Lo otro son buenos deseos o se han entusiasmado al conversar con otra persona. Se vio el caso de una carta que estuvo circulando por todos lados y según una investigación la empresa que estaba atrás no era muy seria. Hay que tener cuidado porque hay encantadores de serpientes. Yo me acuerdo que hace muchos años en el Perú, cuando había problemas con la deuda, venía gente y decía yo le doy al país tanto a 1 o 2% de tasa de interés y uno empezaba a averiguar y pedían primero que se pague por adelantado los intereses y luego daban el dinero. Allí empezaban las dudas. Hay que ser cautos y cuidadosos para no entusiasmarse fácilmente.

Entonces, ¿ni los gobiernos regionales o locales pueden comprar por su cuenta las vacunas?

El problema es que, para los países como nosotros, a nivel internacional, el que vale es el gobierno central. Nosotros no somos un país federado. No somos como Canadá o Estados Unidos. Incluso en EE.UU. el tema de las vacunas se maneja de una manera sincronizada.

Usted dijo hace unos días que en este gobierno sí vio interés por la compra de las vacunas. ¿Cómo se lleva con los funcionarios que aún vienen de la gestión de Martín Vizcarra?

No quiero entrar a comparaciones que pueden resultar incómodas. Lo importante es que la vacuna está llegando al Perú y este es el primer hito que va a marcar. Se rompió la inercia y la rueda se echó a andar.

TENGA EN CUENTA

Mil policías se encargarán de custodiar el traslado de las primeras 300,000 dosis.

La Sunat adelantó el trámite de importación para el ingreso inmediato de vacunas contra el COVID-19.

Las vacunas de Sinopharm han costado aproximadamente 20 dólares por dosis.

