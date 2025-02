Carlos Neuhaus sobre Legado: "El objetivo era mantenerlo descontaminado de los problemas del IPD"

El expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus, rechazó la decisión de eliminar el Proyecto Especial Legado, recientemente informado por el titular de Defensa, Walter Astudillo, durante la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

"No me sorprende. Lo que sí me sorprende es la tremenda ignorancia al decir que Legado se creó en el 2015. Lo que se creó en el 2015 fue el proyecto especial para la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019", refirió en referencia a lo mencionado por el ministro Astudillo.

"El proyecto de Legado se creó en enero de 2020. Este siempre ha sido un bocado apetitoso para aquellas personas que se querían aprovechar de algunas cosas pero que no podían hacerlo porque se creó de una manera que estaba blindada", agregó.

Carlos Neuhaus, expdte. del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 dijo que el Proyecto Legado siempre fue "un bocado apetitoso" para aquellas personas que se querían aprovechar: "El objetivo era mantenerlo descontaminado de los problemas del IPD" ►… pic.twitter.com/TksBGIyZvG — Canal N (@canalN_) February 12, 2025

Neuhaus reveló que el Proyecto Legado empezó a tener problemas con el gobierno de Pedro Castillo, quien reemplazó al director ejecutivo del Proyecto Legado, Alberto Valenzuela.

"A partir de Castillo, cuando reemplazaron a Alberto Valenzuela por la persona que ahora dirige el IPD, el tema de Legado empezó a tener problemas porque se hacían algunas contrataciones un poco sospechosas... El objetivo era mantenerlo descontaminado de los problemas del IPD", agregó.

ELIMINACIÓN DEL LEGADO

Como se sabe, el gobierno de Dina Boluarte anunció la extinción del Proyecto Especial Legado, programa que se encargaba de administrar los escenarios deportivos que se levantaron para los Juegos Panamericanos Lima 2019, que venía siendo administrada de manera impecable y que era considerado un ejemplo de trabajo.

El ministro de Educación, Morgan Quero, informó que las seis sedes que Legado tenía a su cargo ahora estarán bajo la responsabilidad del IPD. Este traspaso de responsabilidades se dará en un plazo no mayor de 30 días calendario.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO