El secretario técnico del grupo de apoyo del proceso de vacunación contra la COVID-19, Carlos Neuhaus, aseguró que el presidente Francisco Sagasti tiene un compromiso con la compra y la aplicación de las vacunas que no tenía el expresidente Martín Vizcarra.

Explicó, en esa línea, que el mandatario tiene “un conocimiento sobre la situación de las vacunas” y destacó su compromiso con que un alto porcentaje de la población del país pueda lograr ser inmunizado antes de que termine el Gobierno de transición.

“En este caso si quiero ser veraz y he visto en este presidente lo que no he visto en el anterior caso, un compromiso, y además un conocimiento sobre la situación de las vacunas desde el primer día”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Veo aquí mucho más compromiso e interés al más alto nivel”, añadió.

Neuhaus se abstuvo de calificar el accionar de Martín Vizcarra, pero reveló que cuando habían problemas en las negociaciones de la compra de vacunas “se paraban las cosas por dos semanas” y estas no se priorizaban.

“No sé si [Martín Vizcarra] será negligente o no, pero lo que sí se es que veíamos que venían estos problemas y se paraban las cosas por dos semanas, eso para nada hacía bien. Habíamos, por ejemplo, visto todo con un premier y de repente ya no estaba, ¿no?”, cuestionó.

“Desde junio pusimos la voz de alerta de que ya estaban las vacunas en proceso, pocos nos creyeron y creo que se perdió tiempo y, además, la inestabilidad política y los cambios que hemos tenido no ayudaron para nada a esto”, señaló.

