En medio de la pandemia, las organizaciones políticas afinan su participación en las próximas elecciones generales de 2021. Y lo hacen, como Restauración Nacional o Todos Por El Perú, incorporando a nuevas figuras, o como el Partido Popular Cristiano (PPC), cocinando alianzas que se queman en la puerta del horno.

Fuentes de Perú21 indicaron que, tras el fallido pacto con Alianza para el Progreso –promovido por Alberto Beingolea–, un sector del PPC reclama ir solos a la contienda electoral del próximo año y, en esa línea, ven con buenos ojos una plancha integrada, entre otros por Carlos Neuhaus y Javier Bedoya Denegri, el nieto del líder fundador de la agrupación, Luis Bedoya Reyes.

Perú21 consultó con Neuhaus, quien es militante inscrito del PPC, sobre la posibilidad de una participación más activa en política. “De alguna manera u otra siempre he estado vinculado a la política. Lo que sucede es que, cuando he asumido cargos como los Panamericanos, puse la política de lado como lo he venido haciendo por el tema de la vacuna”, respondió.

En tanto, otro grupo del PPC sigue apostando por avalar a Fernando Cillóniz como aspirante a la Presidencia de la República, pero dado que este fichó ayer por Todos por el Perú, es una tema que tendrá que revaluarse. Y es que, dicen, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Experiencias anteriores como la del Frente Democrático (Fredemo), Unidad Nacional o Alianza para el Gran Cambio abonan a esa posición.

Invitaciones

Por otro lado, la presidenta ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli, reveló que recibió la invitación de tres agrupaciones para participar en política pero las descartó.

No precisó, sin embargo, si alguna de ellas fue para postular al Congreso o en la plancha presidencial que encabezaría George Forsyth por Restauración Nacional.

Tenga en cuenta:

-El Jurado Nacional de Elecciones recordó que el miércoles 30 vence el plazo para que se afilien los ciudadanos que desean participar en las elecciones internas de los partidos.

-Ese mismo día, los partidos que participarán en los comicios de abril deben entregar su padrón actualizado de afiliados al ROP.