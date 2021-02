El secretario técnico del grupo de apoyo del proceso de vacunación contra la COVID-19, Carlos Neuhaus , informó que no ha recibido la vacuna de Sinopharm.

“Quiero informar que no he sido vacunado contra el Covid y esperaré hasta que me toque mi turno. Tampoco en ningún momento he sido invitado a ser vacunado y menos he participado en ninguna negociación para la adquisición de vacunas”, refirió Neuhaus.

Con esta declaración, Neuhaus se une a la lista de funcionarios que manifiestan no haber sido vacunados a través de una serie de declaraciones juradas, como es el caso de la presidente de Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y su Gabinete Ministerial.

Como se sabe, el presidente Francisco Sagasti se pronunció sobre estas vacunaciones irregulares que habrían recibido el exmandatario Martín Vizcarra y otros funcionarios de la anterior gestión de un lote adicional de 2000 vacunas de Sinopharm.

Hasta el momento se conoce que la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, recibió la vacuna de Sinopharm, hecho por el que tuvo que presentar su carta de renuncia.

Por su parte, el viceministro de Salud, Luis Suárez-Ognio, admitió en un comunicado que recibió la vacuna del laboratorio chino, de un lote destinado a inmunizar al equipo “responsable de conducir la respuesta frente a la pandemia y a su entorno directo”. Suárez-Ognio también reveló que otros funcionarios habrían sido vacunados.

Este caso ha motivado que el Ejecutivo inicie una investigación sumaria con el fin de dar con los funcionarios vacunados para así retirarlos de sus cargos, tal como informó el actual ministro de Salud, Óscar Ugarte.

