Carlos Morán: vigilancia en casa de Alan García es netamente policial

El ministro del Interior, Carlos Morán, descartó hoy que haya ocurrido alguna irregularidad al haber dispuesto una unidad de monitoreo en las inmediaciones de la casa del ex presidente Alan García, luego de que miembros del partido aprista alertaran que se usaron equipos para interceptar comunicaciones.

"Este es un vehículo que se adquirió el año pasado para hacer trabajos de inteligencia abierta. Fue usado cuando vino el Papa, también para establecer estrategias multisectoriales como Barrio Seguro y ante conflictos sociales", aseguró el ministro ante la prensa.

Carlos Morán declaró luego de acudir a la Comisión de Defensa del Congreso, a la cual fue citado para que responda preguntas de congresistas del Apra y Fuerza Popular que denunciaron un presunto seguimiento a García.

"Aquí no hay ningún tipo de interceptación telefónica ilegal. Este es un caso netamente policial de seguridad y de prevención para que no puedan haber desmanes contra la casa del señor Alan García", aseguró el titular del Ministerio del Interior.

Sobre las críticas por haber dispuesto esta vigilancia sin haber notificado al personal de seguridad del ex mandatario, el ministro aseguró que no había necesidad de proceder de esta manera.

"Fue un plan de operaciones con varias unidades y responden a un protocolo diferente que no tiene nada que ver con comunicar al jefe de seguridad policial de la casa del señor Alan García [...] Esto se hace para toda personalidad que requiere un resguardo especial [...] No necesariamente tiene que ver con comunicar al jefe de seguridad del ex presidente", indicó Carlos Morán.

Asimismo, descartó que las laptops que fueron retiradas del vehículo en medio de las protestas hayan podido ser utilizadas para interceptaciones telefónicas y precisó que también fueron lacradas por la fiscalía.

"No se puede hacer una interceptación telefónica con una laptop [...] Nunca desaparecieron. Una era del mayor encargado del grupo y otra del sistema de monitoreo de cámaras. Era lo más valioso. cuando la muchedumbre los golpea y les rompe su ropa, ellos las ponen a buen recaudo", comentó ante los congresistas.