El exministro del Interior y exdirector de la Dirandro Carlos Morán se mostró de acuerdo con la propuesta de Vicente Romero para modificar la norma que le dio a la Sunat facultades en el control de los insumos químicos que van al TID. “Estoy completamente de acuerdo con la propuesta y solo debemos basarnos en la realidad. Qué ha pasado en estos 10 años desde que se emitió la norma. Qué cantidad se ha fiscalizado. Si miramos resultados nos damos cuenta de que hay que corregir esto y regresarle las facultades a la PNP”, indicó.

Morán señaló que hasta antes de 2012 el control y la fiscalización de los insumos químicos lo tenía la Policía. “Lo que está haciendo la Sunat es un control de gabinete, de escritorio”, indicó.

La norma que rige desde gestión humalista le da tanto poder a la Sunat que queda a criterio del fiscalizador convocar a otras autoridades. “Sunat realizará las inspecciones con la finalidad de verificar el uso de los bienes fiscalizados, para lo cual podrá requerir la intervención de la PNP y del Ministerio Público”, dice el documento.

Para el general en retiro, no es posible que se le quite facultades a la Policía especializada con el pretexto de que así mejorarán los resultados. “No vamos a pretender que una persona que no está formada haga el control en un almacén en donde se esconderían estos insumos”, sostuvo Morán.





DECLARACIONES DE VICENTE ROMERO