Carlos Morán Soto: "Unidad especial protegerá testigos" [ENTREVISTA]

Desde que asumió el cargo, hace tan solo un mes, ha planteado ideas que buscan revolucionar su sector. Carlos Morán Soto asegura que la tarea en el Ministerio del Interior es hercúlea, pero tiene objetivos claros para enfrentarla. Uno de ellos, revela, es dar apoyo a los fiscales de crimen organizado que tienen en sus manos investigaciones tan preponderantes como la de Los Cuellos Blancos del Puerto. Él explica su estrategia en esta entrevista con Perú21.

Esta corrupción, el narcotráfico y todo lo que trae como consecuencia, nos hereda la violencia que vivimos en las ciudades. Comienza en los puertos, pero se extiende a las ciudades. Recientemente, un sicario entró a los baños turcos Windsor en San Isidro y asesinó a un narco que, por cierto, era un informante de las autoridades en el caso de los jueces del Callao, o sea, los jueces de Los Cuellos Blancos. ¿Cómo establecer un sistema de protección de testigos y a este emprendimiento en contra del narcotráfico? ¿Cómo proteger a las personas que van a colaborar, que van a testificar o que van a acogerse a la colaboración eficaz?

Yo creo que los equipos especiales de la Policía Nacional han demostrado su eficiencia y eficacia en estos años, y tienen vigencia hasta ahora porque en la Dirección Antidrogas hay equipos especiales. Este caso de Los Cuellos Blancos lo hace un equipo especial que pasó por esa escuela. Sus elementos tienen ese mismo perfil, son personas entrenadas, poligrafiadas. Al final, tomamos conocimiento de estos casos donde los testigos por miedo, por amenaza, no quieren declarar a veces. Entonces, tenemos que fortalecer ese sistema, llevar a estas unidades especiales, empoderarlas, y si es necesario, vamos a reestructurar el organigrama de la Policía para que ellos puedan tener secciones de protección de testigos. En la práctica, la Fiscalía tendría que tener esa protección de testigos, pero, ante esta escasez o limitación que pueden tener los señores del Ministerio Público, con los cuales colaboramos activamente en los casos, vamos a tener que crear una unidad especial para proteger a testigos con las garantías del caso. En ese camino estamos y esto es parte de la gestión que estoy realizando.

Y en el caso de Los Cuellos Blancos, usted ya ha anunciado una unidad de la Policía para ayudar a las investigaciones de la Fiscalía. ¿De la Fiscalía de Crimen Organizado que está investigando Los Cuellos Blancos, o es la Fiscalía en general?

No, ya he ordenado la creación de un equipo especial para que apoye al equipo especial del caso Lava Jato. Acá, a mi oficina, vino personalmente el fiscal (Germán) Juárez Atoche, miembro del equipo especial, y me informó que el doctor (Rafael) Vela tenía conocimiento de este requerimiento de la Fiscalía para apoyar las investigaciones de este equipo especial, redundando, porque tenía confianza en elementos de la Policía que habían trabajado con ellos en el pasado y que, ahora, desde otro nivel, quería que apoyen su trabajo especializado. Todo va a abonar en causa de llevar una buena investigación al fiscal para que, eventualmente, pueda hacer la denuncia respectiva y judicializar el caso. Para eso sirve el equipo especial.

Pedro Chávarry Pedro Chávarry. (Twitter)

¿Van a apoyar a los fiscales que están investigando el caso Lava Jato, no a los que están investigando Los Cuellos Blancos?

No, yo estoy diciendo que es una parte. Los fiscales de crimen organizado, de lavado de activos, van a tener su equipo especial, están trabajando con equipo especial; por ejemplo, Diviac trabaja con crimen organizado. Vamos a fortalecer el trabajo de la Diviac y, aparte, con estos equipos especiales vamos a trabajar apoyando el caso Lava Jato, que es otro caso de megacorrupción regional; es diferente al caso Cuellos Blancos, que es una corrupción, podríamos llamarle, local. Tiene ramificaciones con otras modalidades delictivas, hay corrupción, vinculaciones con traficantes, con sicarios, pero es otra investigación diferenciada; al final de cuentas combatimos el crimen organizado desde todos los lados. Esa es la idea.

Le hago la pregunta porque la Fiscalía, en este momento, está evidenciando un conflicto interno. El fiscal de la Nación está seriamente cuestionado por distintas autoridades y un sector muy importante de la opinión pública. Sin embargo, se mantiene en el puesto y es muy importante para nosotros saber a quiénes van a ayudar ustedes. ¿Van a ayudar a los fiscales especiales, como el fiscal Juárez Atoche, José Domingo Pérez, el fiscal Vela, en el caso de Lava Jato y en el caso de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez en el caso Los Cuellos Blancos, o van a ayudar a la Fiscalía de la Nación y el señor Chávarry va a hacer lo que quiera con estas investigaciones?

En absoluto. Mire, me he reunido con los fiscales de crimen organizado, con la procuradora antidrogas, Sonia Medina. He tenido una reunión con todos los fiscales coordinadores de las fiscalías especializadas. No asistió el doctor Vela porque estaba de viaje, pero fue una reunión con todos y les he dicho que el trabajo se va a fortalecer porque ellos son los responsables de llevar la acción penal adelante. Yo no tengo absolutamente nada que ver con el fiscal de la Nación porque él personifica al Ministerio Público, pero las investigaciones las realizan los fiscales provinciales con sus coordinadores respectivos. Ahora, en los casos de megacorrupción de Lava Jato, todos somos conscientes de que esto ha comprometido a ex presidentes, a gobernadores, a alcaldes, a empresarios, y yo, si estoy en el gobierno, es porque me alineo a la política de gobierno del presidente Vizcarra de luchar contra la corrupción contra todo. La ley tiene que aplicarse con severidad sin distingo ni discriminaciones. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Porque acá pueden presentarse muchas conjeturas, pero no, en absoluto.

Y también se puede utilizar su disposición porque leí declaraciones del fiscal de la Nación diciendo que él había solicitado al Ministerio del Interior que se formaran estos grupos...

Sí, pero la coordinación la va a hacer el fiscal coordinador Vela porque él es responsable de coordinar el trabajo de estos fiscales del equipo especial. Como te digo, el que se ha presentado en mi despacho es el fiscal Juárez Atoche. Ahora, por la coyuntura política, puede prestarse a comentarios, pero eso está completamente descartado.

Metas. Morán se plantea mejorar los indicadores de su sector. (Piko Tamashiro) Metas. Morán se plantea mejorar los indicadores de su sector. (Piko Tamashiro)

"LA POLICÍA PODRÍA ENTRENAR Y CAPACITAR A LOS SERENOS"



A diario, miles de celulares y carteras son arrebatados de los ciudadanos por la acción del hampa. Es, quizás, el problema por el que la población reclama a gritos una solución. Esta es la política que idea el sector Interior.

Una de las grandes preocupaciones de la población es la inseguridad ciudadana. ¿Cómo va a plantear su relación con los nuevos alcaldes? En años anteriores hemos visto gran cantidad de alcaldes encabezando bandas de delincuentes. ¿Cómo va a detectarlos?

Se ha aprobado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023, es un plan muy ambicioso. Honestamente yo no he participado en su elaboración, lo hizo mi antecesor con un equipo muy profesional, pero es un plan con muchas innovaciones. Por ejemplo, identificamos cuatro fenómenos: los crímenes de sangre, los delitos cometidos en espacios públicos, los delitos cometidos por bandas criminales, y cómo desarrollar una estrategia integral para combatir la inseguridad. Hay seis estrategias principales, pero sin la vinculación de los gobiernos locales y regionales poco o nada podríamos hacer. Para eso hemos tenido, por iniciativa del presidente de la República, reuniones con los alcaldes a nivel nacional. Yo, voluntariamente, estoy pidiendo una reunión a los alcaldes electos de Lima y del Callao para el 22 de noviembre en mi oficina. He citado a todos, inclusive al alcalde electo de Lima, porque tenemos que hacer un trabajo técnico para que esta estrategia que está en el plan nacional pueda aterrizar en acciones concretas. Y te cuento un ejemplo chico: tenemos en Lima 12,000 serenos. Quizá algún distrito tenga buena respuesta de los serenos, pero en otros, como San Juan de Lurigancho, con una población de más de un millón y medio de habitantes, esa respuesta no llega. Para eso tenemos que articular una estrategia integral de cómo fortalecer la capacidad del sereno. Y por eso la Policía, es una propuesta, podría entrenarlos y capacitarlos para que se conviertan en el futuro en una fuerza auxiliar.

¿Y eso para cuándo?

Yo tengo la reunión el 22 y ellos van a entrar en funciones el 1 de enero y ahí veremos. Yo siempre digo, esta es mi línea base y yo tengo que presentar resultados para que luego el INEI nos mida.

¿Es decir, van a trabajar con indicadores?

Por supuesto. Los indicadores son una herramienta fundamental.

Tengo aquí información del Observatorio del Delito de Criminalidad de la Dirección de Criminalística de la propia PNP y, entre enero y agosto, se han incrementado tanto los hurtos, los robos como los homicidios y sobre todo las lesiones. Eso me lleva a preguntarle por los feminicidios. ¿Cómo ayudar desde el Estado a que esto pueda tener algún nivel de prevención?

Yo voy a hacer mi tarea empoderando al comandante general para que los comisarios, los que tienen que atender estas denuncias de estas mujeres golpeadas, maltratadas, puedan tener respuesta efectiva y que no se quede solo en lo lírico, en lo declarativo, porque si le quitamos atención a estos casos, en poco tiempo nos vamos a lamentar. Es importante estratégicamente, como un componente de seguridad, capturar a los Quispe Palomino, pero para mí, como ministro, como ser humano, como padre de familia, más importante es que un niño, que una niña, pueda llegar sano y salvo a su casa y que no sea secuestrada o violada, eso nos indigna como sociedad. A mí me indigna lo que pasó con esta niña de Barranco, porque si en algún momento hubo un pedido de auxilio de esta familia en una comisaría y no fue atendida, tenemos que ser rigurosos en aplicar la ley. Yo voy a premiar a los policías que cumplan su deber, pero también a los policías que son indiferentes, que tienen desidia, que no se conmueven ante estos casos, los voy a sancionar severamente.



TENGA EN CUENTA



- Carlos Morán juró el 19 de octubre al cargo de ministro del Interior en reemplazo de Mauro Medina, quien renunció tras la fuga del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi.



- Tiene 58 años. Participó en la captura del genocida Abimael Guzmán como miembro del GEIN. También ha sido jefe del Equipo Especial de Investigación de la Dirandro.