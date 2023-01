El general en retiro de la PNP Carlos Morán analiza la violencia que azota al sur del país desde su experiencia como ministro del Interior y miembro del grupo de inteligencia GEIN que capturó la cúpula de Sendero Luminoso.





¿Cuál es su lectura de lo sucedido en Puno, que ha dejado 18 civiles muertos y un policía incinerado?

Hasta ahora no pasa la indignación por todo lo sucedido y porque, desafortunadamente, una vez más, estamos viendo cómo un policía ha sufrido la insania de gente que no deben considerarse seres humanos. La forma en la que ha sido asesinado este servidor del país nos hace recordar una historia que quisiéramos que jamás volviera. Ha habido aquí, una premeditación, alevosía e insania. Hace rato estas marchas, dizque populares, han pasado los límites de lo permitido, esta es una revuelta organizada por personas que tienen protervos intereses de desestabilizar el estado democrático que con todas sus imperfecciones los peruanos elegimos.













Se habla de una desproporcionalidad de las fuerzas del orden.

He escuchado algunos comentaros de periodistas que dicen que la PNP ha repelido violentamente, pero si vemos las fotografías de los efectivos policiales podemos hablar también de ataques a mansalva. En el inconsciente colectivo pensamos que solo se puede matar con un arma de fuego, no. Aquí han usado avellanas, piedras, palos, fierros que se convierten en armas contundentes y pueden lesionar seriamente a las personas. Hay más de 70 policías heridos que han sido evacuados. Aquí se trata solo de una cosa: de salvar su vida o actuar en legítima defensa. No podemos alegrarnos de la muerte de las personas, pero ante el ataque agresivo y flagrante de estas personas se ha respondido. El ataque a un aeropuerto, a personas o hasta a la propia Policía tiene que ser respondido con energía y decisión; para eso están la PNP y las FF.AA., para defender el Estado derecho y el orden público. Si hubo excesos, se tendrán que investigar, pero yo no puedo calificar a priori que hubo una acción irreflexiva y violenta de la Policía.





¿Cómo evalúa el desempeño del ministro del Interior?¿Da la talla?

La Policía ha actuado desde un comienzo conteniendo y acompañando a estas huelgas. La Policía ha cumplido con su función hasta que se ve atacada por esta turba y ahí ha respondido; primero está preservar la seguridad y el orden interno, pero también la vida. Es muy fácil criticar desde Lima o de un sitio cómodo para ver cómo responde la PNP, pero hay que estar en ese momento y darse cuenta de que los policías están respondiendo a un deber que el país le ha encomendado. En cuanto al ministro del Interior, no quiero criticar su actitud por razones obvias, pero en este caso la Policía y las Fuerzas Armadas son los responsables de preservar el orden público. Hay otros sectores del Estado que pueden resolver un conflicto social. Pero la PNP y la FF.AA. están para aplicar la ley con razonabilidad.





¿Hay sectores responsables?

Hay responsabilidades políticas que hay que asumir, las instancias correspondientes tienen que ver en qué han fallado. No quiero señalar directamente, pero en la Presidencia del Consejo de Ministros hay una unidad de resolución de conflictos. Recuerdo que en la época de Martín Vizcarra había mesas de diálogo e iban a las jurisdicciones a escuchar a la población para evitar que extremistas manipulen a la gente. Hemos visto cómo de otras latitudes han llegado para hacer reclamos que no tienen ninguna relación con el problema social que se presenta en esa jurisdicción. El adelanto de las elecciones ya estuvo en la agenda política pero el cambio de Constitución es un tema que no tiene relación con la coyuntura actual que se vive en esas zonas reprimidas del país.





¿Cree que los ministros debieron de viajar a las zonas del conflicto?

Esa es una responsabilidad del Ejecutivo, como también dejar que esto haya escalado. Dar una respuesta enérgica de la PNP y de las FF.AA. solo se hace cuando se renuncia a toda capacidad de diálogo. Esa debió ser la última instancia; cuando las cosas no se pueden resolver de manera pacífica, se recurre a la fuerza. Hay responsabilidad política y hay que asumirla.





¿Qué medidas se deberían tomar si las marchas se siguen saliendo de control?

Este es un riesgo latente porque si nosotros disminuimos la moral de las FF.AA. y de la PNP con investigaciones y cuestionamientos, de una u otra manera minará la moral. Estas instituciones son las defensoras del Estado de derecho. Hay dos opciones: o elegimos vivir en esta democracia con esta representatividad o elegimos el camino de la barbarie, de la violencia desmedida, del extremismo que te destruye. La gran mayoría de peruanos apostamos por vivir en democracia, aunque muchos la cuestionen.