El exministro del Interior y general en retiro de la Policía estuvo en Perú21 para responder por las acusaciones que hizo el detenido abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda. Detalla cómo fue su relación con el letrado y, asegura, que todo quedó registrado en su celular que entregará en los próximos días a la Fiscalía para que continúen con las investigaciones.

¿Usted es amigo de Mateo Castañeda?

No soy su amigo, es mi abogado. Mateo Castañeda también es abogado de José Luis Hauyón (operador de Patricia Benavides) en una investigación que tiene el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). En esas circunstancias me pide una reunión con el coronel Harvey Colchado. La reunión se lleva a cabo el 14 de marzo donde participo inicialmente y después me retiro. Se quedan Castañeda y Colchado conversando. Después el coronel me confirma que hubo otra reunión y que el interés manifiesto de Castañeda era saber sobre la situación de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.





¿En cuántas reuniones usted participó?

Yo no sabía que el coronel Colchado era agente encubierto. Procedí para juntar a dos personas: uno mi abogado y otro una persona que conozco hace más de 25 años. El otro momento fue el 24 de marzo cuando fui a su oficina porque me llama y me dice ‘quiero que te entrevistes con una persona importante’. Al día siguiente voy, alrededor de las 6 p.m., espero unos minutos, se acerca y me dice ‘te vas a entrevistar con la presidenta de la República’. Ya Colchado me había dicho que Castañeda tenía un interés por el caso del hermano de la presidenta. Llamo al coronel y le digo que esté atento porque iba a hablar con la presidenta. Le dije que para que no tenga dudas del coronel Colchado lo llamé y lo puse en altavoz. Le pregunté si tenía algo personal con la presidenta o su familia, él respondió “no, yo trabajo así en todos los casos”.





¿Allí estaba Dina Boluarte y Nicanor Boluarte?

Yo no los había visto antes. La primera impresión que tuve yo de Dina era la de una persona insegura, molesta, dijo que ‘el coronel Colchado tenía un problema personal contra mí’. Estaba incómoda con la prensa. Yo replico y le dije que Colchado hacía su trabajo. Hablamos de otros temas que los diré en la Fiscalía.





¿Nicanor le dijo algo específico?

No, él escuchaba. Estaba callado. La presidenta sí decía que era una cosa abusiva e injusta contra su hermano y que este caso debería archivarse.





¿Grabó la reunión con Dina Boluarte?

No, porque yo no he sido el agente encubierto. Sé el papel que cumple el agente encubierto. El coronel Colchado sí estaba en su rol de agente encubierto. Yo he procedido con el principio de buena fe y confianza.





Mateo Castañeda no es nuevo en el círculo judicial, entonces ¿por qué lo busca a usted para captar a un coronel que todos sabemos que siempre es frontal con la mafia?

Castañeda primero intenta acercarse al coronel Walter Lozano, pero no hubo efecto. Por eso recurre a mí, porque él sabe muy bien que tengo una relación laboral con el coronel Colchado, eso es lo que interpreto. La reunión fue generada por él. La última reunión fue el 30 de abril y allí participo de manera presencial.





¿Con Mateo Castañeda y Harvey Colchado?

Ya había pasado el allanamiento a la casa de Dina Boluarte. En esa reunión Castañeda hace una propuesta abiertamente ilegal: ‘Consígueme información sobre el número uno (del Ministerio Público) y el fiscal supremo Hernán Mendoza y yo te doy una figurita que son los pases al retiro de los oficiales en diciembre’. Y aparte le dice que busque responsabilidad de un oficial para que él asuma la filtración de las fotografías en la casa de la presidenta. Después de saber eso yo le decía a Colchado que había que tener bastante cuidado porque esas propuestas eran muy delicadas.





¿Usted seguía sin saber que Colchado era agente encubierto?

Él me decía que no me preocupe porque iba a actuar de acuerdo a ley. Yo no sabía que él era agente encubierto.





¿Colchado coordina con usted el allanamiento a la casa de Boluarte?

Ese allanamiento lo manejaba el Eficcop. Colchado me avisa a mí que va a allanar la casa de la uno (Dina), pero me escribe cuando estaba en la puerta de la casa de la presidenta. Yo le llamo a Mateo Castañeda y la operación se realiza minutos después.





¿Para qué llama a Mateo Castañeda?

Para decirle que estaban… ‘Oye hay un mensaje que me ha mandado el coronel Colchado’. Se realizó la operación y después me reúno con Colchado y le pregunto si ha estado actuando de acuerdo a ley, ten cuidado, le dije. Él me dice que no me preocupe, y ahora lo entiendo (por su rol de agente encubierto). Transparentemente, las cosas han pasado así.





¿Todo lo que usted me relata está en su celular?

Está todo en mi celular. Están los mensajes de Colchado, los mensajes de Mateo Castañeda, todo está.





¿Por qué no fue a la Fiscalía el último martes que estaba citado?

He reprogramado y estoy pidiendo nueva cita. Yo he actuado con la mejor buena fe y transparencia.





Empecé preguntándole si Castañeda era su amigo porque el detenido en su carta dice ‘mi amigo y cliente’ Carlos Morán…

Es mi abogado, pero amistad es diferente.





¿Desde cuándo lo conoce?

Él ha sido fiscal años atrás y yo trabajaba en la Dirandro en el año 2010.





¿No ha sido su amigo?

Solo ha sido una relación de abogado - cliente.





¿Usted le ha pedido en reiteradas ocasiones que lo presente como posible ministro del Interior?

Yo estoy indignado por esta campaña que Castañeda está iniciando para desprestigiarme. Las mismas personas que me atacaron cuando ocurrió el suicidio del presidente García ahora hacen eco de eso. Hay que asumir el costo político de las acciones y yo lo asumo. Castañeda ahora, desde el encierro, está perdiendo la brújula y está generando una campaña de desprestigio hacia mi persona con mentiras y falsedades.





¿Pero en algún momento se conversó el tema del ministerio?

Yo he sido ministro del Interior por 18 meses. Para mí ese tema se acabó. No me interesa a mí ser ministro de un gobierno con bajísima aprobación ciudadana. Después él habla que le he pedido que me ayude a cobrar una comisión.





De dos millones de soles por la compra de helicópteros…





Descarto y desmiento enfáticamente esa versión. En el supuesto que eso hubiese pasado por qué no me denunció en ese momento. Después habla de equipos de chuponeo. Usted sabe yo soy un oficial experimentado en temas de seguridad. Sí, vino una empresa en marzo especializada en tecnología y sí ha tenido reuniones con actores privados y entidades del Estado, pero eran especialistas en ciberseguridad. Lo de equipos de chuponeo solo está en su imaginación.





¿Sí existió la reunión con la empresa israelí?

Sí, era una empresa internacional, pero él está cambiando el motivo principal de la reunión.





Es que a usted le han puesto el calificativo de chuponeador desde que fue ministro del Interior del gobierno de Vizcarra…

La campaña de desprestigio se está reactivando. Ese es el costo político. Yo estoy alejado de la política hace cinco años y medio, y solo soy una persona que está en sus temas privados. Esta serie de falsedades y calumnias responden a eso. Le digo a Castañeda que no trate de desviar la atención, porque él es el responsable de sus dichos al coronel Colchado y de lo que le ha propuesto. Esa es la investigación. Que se enfoque en su situación legal que es delicada. Castañeda tiene que responder ante la justicia y que no trate de matar al mensajero.





¿Si la empresa israelí era una empresa dedicada a la ciberseguridad, por qué llamar a Mateo Castañeda a una reunión con ellos?

Porque Mateo Castañeda es un privado que tiene clientes privados.





¿Esos clientes estaban interesados en esos equipos?

Por supuesto, son equipos de seguridad para proteger las comunicaciones e informaciones.





¿Usted estará tranquilo si le abren su secreto bancario?

Por supuesto, no tengo ningún problema.





Mateo Castañeda lo acusa de enriquecimiento ilícito…

Eso es parte de esta campaña de desprestigio. Me está achacando varios hechos graves y delicados. Yo respondo, pero que él responda primero. Yo voy a ser testigo de un caso donde está involucrado él, yo no lo he querido así porque yo siempre actué bajo el principio de buena fe.





Los defensores mediáticos de Castañeda dice que usted es ‘Judas’, traicionó a su amigo…

Yo tengo códigos como oficial y persona. Tengo formación. Yo soy leal con mi personal. Yo no tengo que proteger conductas delictivas ni apañar conductas delictivas, que quede claro.





¿Por qué dice Castañeda que usted es padrino de Colchado?

Porque él ha trabajado conmigo años atrás. No es un tema familiar, yo he sido su jefe desde el año 1999. Hemos trabajado casos de narcotráfico y terrorismo. Él participó en la captura de Artemio. Colchado ahora ha sido perjudicado y lo que no se quiere decir es que Mateo Castañeda se acercó a Colchado utilizándome a mí. Al no lograr su propósito quiere malograr su carrera policial.





¿Usted ha buscado dejar sin abogado a los colaboradores eficaces que comprometen a Martín Vizcarra y que eventualmente lo llevarían preso? Castañeda es abogado de estos testigos.

Martín Vizcarra está investigado por Eficcop. Así que achacar ese sambenito de que Vizcarra es protegido o es cuidado, no. Las investigaciones resolverán la responsabilidad de todas las personas que están allí. No hay ningún interés manifiesto.





