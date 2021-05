Luego de la investigación publicada por Perú21, en donde se evidencia que el Movadef, el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso, hace abiertamente una campaña a favor de la candidatura de Pedro Castillo, Perú21TV conversó con el general (r) Carlos Morán, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) y exministro del Interior. Actualmente, también forma parte de la cruzada ‘No lo hicimos en vano’, que integran policías que quedaron discapacitados por el terrorismo.

—¿Qué lo anima a hacer la cruzada ‘No lo hicimos en vano’?

Los policías tenemos la autoridad moral para opinar porque consideramos que el país corre riesgo. La cruzada ‘No lo hicimos en vano’ busca reconocer el esfuerzo y el sacrificio de miles de policías que dieron todo, que perdieron la vida y que, inclusive, quedaron discapacitados, para devolvernos la paz. Esto es un momento muy especial en la vida republicana porque lamentablemente sentimos que lo avanzado hasta ahora está en riesgo. El entorno de Castillo tiene inocultables vínculos con senderistas.

—¿Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso?

Por su puesto. Eso lo dice la unidad de inteligencia, los entendidos, ex compañeros del GEIN y los que conocemos de la lucha contra el terrorismo, lo podemos afirmarlo categóricamente. No tenemos ningún matiz político. Los del GEIN estamos alzando la voz y mostrando nuestra posición. Tenemos serias diferencias, en mi caso, particularmente con el fujimorismo. Recuerda que fui ministro del Interior y tuve una serie de dificultades con los fujimoristas, inclusive, algunos de los fujimoristas amenazaron con encarcelarme por la disolución del Congreso. Pero, en estos momentos, hay un valor más supremo, más importante: es la defensa por la democracia.

—Según una publicación del Movadef, no hay documentación que certifique que son el brazo político de Sendero Luminoso.

Hay investigaciones que están realizando en estos momentos con procesos judiciales que se están llevando a cabo. Movadef es Sendero Luminoso. Acá quiero precisar: no estamos estigmatizando a nadie, ni terruqueando a ningún candidato. Estamos hablando sobre hechos concretos, sobre vinculaciones concretas, sobre procesos judiciales concretos, en ese caso está el señor Bermejo, y está claro.

—¿Usted cree que el Movadef está haciendo campaña a favor de Castillo?

Evidentemente, el Movadef ha entrado en campaña de apoyo al candidato Castillo. Ya no tienen el disimulo de ocultar su participación y su apoyo, y parece que al señor Castillo no le preocupa mucho, pero a nosotros sí nos preocupa porque sabemos que el Movadef es Sendero Luminoso reciclado y está haciendo campaña. No han renunciado a su ideología del pensamiento ‘Gonzalo’ y están apostando por otro tipo de accionar político.

—¿Qué implicancias podría tener que el Movadef tenga una cuota de poder?

Nos preocupa mucho que, eventualmente, puedan llegar a tener poder, poder en el estado. Tener acceso a la información sensible y tomar decisiones. Eso sería, en realidad, una afrenta a los miles de policías, a los miles de huérfanos y viudas que dejó el terrorismo en nuestro país. Hoy vivimos una democracia y un estado de derecho que nos ha costado sangre conseguir y no queremos echar todo por la borda ahora. No podemos renunciar a vivir en democracia, en democracia todo es permitido: debatir, contradecir, polemizar. Pero ahora nos enfrentamos a los que quieren torpedear el sistema democrático, eso es inaceptable.

TENGA EN CUENTA:

Carlos Morán integró el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que logró la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán en el año 1992.

Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y fue condecorado por su labor como Defensor de la Democracia en el grado de Gran Cruz por el Gobierno y fue declarado Héroe de la Democracia por el Congreso.

A lo largo de su carrera, también se ha desempeñado como jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, entre otros importantes cargos.

