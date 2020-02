El ministro del Interior, Carlos Morán , ha sido criticado por la creación de una brigada especial para combatir el crimen cometido por ciudadanos venezolanos. En esta entrevista justifica esa estrategia y revela que ha recibido información de que hay delincuentes venezolanos enviados por el dictador Nicolás Maduro.

También habla de Antauro Humala y su bancada electa para este nuevo Parlamento. El ministro se solidariza con los familiares de los policías asesinados por los etnocaceristas.

Antauro Humala ha colocado una bancada en el Congreso con varios etnocaceristas que fueron condenados por el asesinato de cuatro policías. ¿Cómo se siente ahora que tendrá que rendir cuentas ante personas que responden a un personaje que mató a sus colegas?

Yo tengo una respuesta como policía, pero soy ministro en estos momentos. Tengo que empezar por respetar la decisión popular. Una cantidad importante de peruanos ha decidido apostar por ese partido (Unión por el Perú), y yo lo respeto, la democracia es así. Han dicho que van a pedir la liberación de su líder Antauro, he escuchado al señor Virgilio Acuña decir que va a fusilar al presidente Vizcarra... Se pueden decir muchas cosas en el calor de la campaña, pero yo tomo las palabras del presidente Vizcarra: “El Perú primero”. Después de que baje la fiebre electoral, el presidente va a convocar a todos los partidos para entrar en un franco diálogo constructivo porque tenemos tantos problemas que, como país, debemos atender. Es una exigencia de la ciudadanía que todos los centros o de los extremismos de izquierda, derecha, nos podamos sentar para tener una agenda común que atienda los problemas más esenciales. También entiendo el sentimiento de los padres (de policías asesinados).

Son cuatro familias...

Por supuesto, si yo fuera uno de los padres, también tendría el mismo sentimiento, porque perder un hijo de la forma como los perdieron, en una aventura golpista, completamente fuera de la ley, uno como padre tiene que responder... Mi solidaridad con los padres.

¿Como ministro qué les puede decir a esas familias?

Que estoy con ellos, con sus sentimientos. Esta persona (Antauro) está purgando prisión, ha sido condenada en un proceso regular por un tribunal peruano. Tampoco estamos nosotros yendo al pasado para incentivar más odios y rencores. A fin de cuentas, la justicia dio su palabra.

(Perú21)

¿Cuál será la estrategia para negociar con los radicales?

La mesa de diálogo está abierta, la convocatoria es para todos, sin excepción. Yo espero que haya un momento de reflexión y madurez de estos partidos porque ellos representan a electores que confían en un sistema democrático. Así que tenemos que estar bajo las mismas reglas que nos impone el sistema para trabajar, para dialogar, para construir. Si no lo quieren hacer, van a recibir el veredicto de sus propios electores, porque ellos no están apostando por una aventura violentista, golpista.

¿Qué le parece la propuesta de sacar al Ejército a las calles?

Hay una mayor visibilidad de la delincuencia, efectivamente; hay una mayor violencia de esta delincuencia organizada y común, sí; pero también hay una respuesta de la Policía. No estamos en escenarios donde la violencia ciudadana ha rebasado a la Policía y exige la presencia de militares en la calle. La Policía debe mantener su rol protagónico para mantener el orden público y las Fuerzas Armadas, eventualmente, cuando se presenten declaraciones en emergencia, pueden apoyar a la Policía.

Ha recibido críticas por formar una brigada especial contra venezolanos que cometan delitos. En los países donde hubo mucha migración de peruanos y delincuencia, no respondieron creando este tipo de escuadrones. ¿No cree que las críticas tienen razón?

El gobierno peruano ha sido, en la región, el que ha abierto las puertas de la forma más fraterna posible a la población venezolana. Oficialmente, hay 860 mil venezolanos que han ingresado al país, pero en forma irregular ha ingresado un contingente importante. O sea, debemos tener aproximadamente 1 millón de venezolanos. Ha venido una cantidad sin parangón en la historia republicana...

¿Cuándo surge la idea de crear un grupo especial?

Hay que retroceder un poco y decir que la criminalidad va mutando a través de las circunstancias en el tiempo. Ante una amenaza en la época del terrorismo, se crean grupos especiales; la Dirandro es un grupo especial que se creó con investigadores de diversa especialidad; para combatir la corrupción se creó la Diviac. Entonces, la Policía tiene que adecuar sus procedimientos a la evolución de las modalidades delictivas. El Tren de Aragua ha entrado al Perú, es una organización criminal, la más violenta en la región. La incidencia de venezolanos en esta organización es altísima, no la vas a comparar con la migración peruana que se fue a labrar un futuro mejor en la época de los 80, no iban a delinquir. Esta delincuencia internacional viene al Perú a echar raíces para controlar mercados de trata de personas –explotan a sus connacionales–, el proxenetismo, la venta de drogas al menudeo; vienen a ganar mercados a los nacionales. Acá se ha confundido con que vamos a hacer batidas a todos los venezolanos, ¡mentira! Hemos conversado con el embajador Scull y el señor Óscar Pérez, del colectivo de ciudadanos venezolanos residentes en el Perú, y han entendido. También estos migrantes venezolanos están siendo extorsionados, amenazados por sus connacionales para que paguen por evitar que sus familiares que están en Venezuela sean víctimas de atentados. Entonces, esta respuesta focalizada ha sido malentendida por gente interesada, que no conoce cómo atender cuando el delito o la actividad criminal va mutando. Esto exige una respuesta de la Policía, que no implica más presupuesto, sino solo crear un departamento dentro de la División de Investigación Criminal para que atienda esta figura delictiva. Es una respuesta especializada, focalizada y temporal.

¿Es suficiente la expulsión de extranjeros que delinquen? ¿Cómo refuerza el Perú sus fronteras?

El Perú tiene fronteras porosas, no tenemos el muro que quiere construir Trump, pero sí estamos reforzando el control con cámaras de videovigilancia, hay un trabajo de control migratorio y una labor preventiva y operativa de la Policía. Hemos descubierto una cosa muy novedosa. Nos hemos sorprendido con el plan Vuelta a la Patria del dictador Nicolás Maduro. (El miércoles 29) había en el aeropuerto 200 venezolanos que iban a regresar, entonces con Migraciones hacemos un mapeo y habían sido ciudadanos que ingresaron irregularmente al país, sin pasar por el control migratorio, clandestinamente.

¿Con antecedentes policiales?

Estamos sacando información. Estas personas no pueden regresar, tienen que ser expulsados. No pueden regresar en 15 años. Lo importante es que a raíz de que se estableció la visa humanitaria que se debe tramitar en Venezuela, se ha reducido sustancialmente el ingreso oficial de venezolanos. El tema es qué hacer después con ellos acá, es algo pendiente que tenemos como país.

Hay quienes dicen que Nicolás Maduro está enviando delincuentes a los países que no tienen afinidad con el chavismo. ¿Qué información tiene al respecto?

He recibido en mi despacho a algunos colectivos venezolanos que han sido amenazados de muerte, dirigentes de la comunidad de inmigrantes que tienen cierta representatividad –por obvias razones no voy a decir los nombres– que me informan que son gente allegada a Maduro que viene para amenazar, hacer panfletos, comunicados, reparten volantes, acusan de traidores a la comunidad venezolana. Acá hay una respuesta concertada de estos grupos, que son delincuentes que vienen a amedrentar en nuestro país a sus propios connacionales.

¿Enviados por el gobierno?

Sí, según las denuncias, son enviados por Maduro. ¿Cuántos aviones han venido y han regresado a su patria? Hay como 3 mil personas que técnicamente han regresado a Venezuela, que entran de forma irregular al país y se van. Tiene cierta coherencia, a raíz de las denuncias que he recibido, que haya presencia de personajes allegados al régimen de Maduro que vienen a amenazar y amedrentar a los dirigentes visibles de la comunidad de Venezuela, eso sí es cierto. Este grupo que se ha creado es para investigar también esas denuncias.

‘‘ETECO’ ESTABA DEDICADO AL NARCO’

Actualmente, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, a cargo de Álvaro Rodas, investiga a Miguel Arévalo Ramírez por sus presuntos vínculos del narcotráfico. El nombre de ‘Eteco’, como se le conoce, se escuchó por primera vez mientras el ahora ministro Carlos Morán estaba a cargo de la Dirección Antidrogas e investigaba a los narcotraficantes que operaban en la selva peruana, como el recluso Fernando Zevallos, alias ‘Lunarejo’.

“‘Eteco’ es contemporáneo en actividades con ‘Lunarejo’ en la región San Martín, tenían el mismo modus operandi. Todos eran indicativos de Inteligencia que en ese tiempo se estaba investigando y ahora se ha materializado en una investigación fiscal. Sí se sabía de sus actividades”, comenta Morán.

De acuerdo a las pesquisas que dirigió el ministro en ese entonces, Miguel Arévalo Ramírez era un “personaje dedicado al narcotráfico, con actividades encubiertas, lavado de activos, familiares vinculados al tráfico de drogas, con propiedades, avionetas”.

Morán recuerda haber sido hostigado por sus superiores policiales mientras estuvo a cargo de la investigación a ‘Lunarejo’; en cambio, él asegura que dará todo el respaldo a los agentes que están trabajando junto al Ministerio Público en el caso de Arévalo Ramírez.

“No vamos a remover a los integrantes del equipo de policías mientras dure la investigación; en lo posible, vamos a premiarlos cuando haya resultados”, finalizó.

TENGA EN CUENTA

- El 24 de enero pasado, Carlos Morán y el embajador de Venezuela, Carlos Scull, se reunieron para dialogar sobre la creación de la brigada policial contra la migración delictiva.

- En ese encuentro, el ministro le aseguró al diplomático que no se harían redadas indiscriminadas contra la comunidad extranjera.

- “Precisamente, esta brigada tiene entre sus objetivos principales proteger también a los buenos venezolanos que están siendo extorsionados por delincuentes de su misma nacionalidad”, dijo el ministro ante los cuestionamientos.