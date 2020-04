José Luis Pérez Guadalupe, ex titular del Mininter, en conversación con Canal N, dio sus apreciaciones después que Gastón Rodríguez juramentara como nuevo ministro del Interior reemplazando a Carlos Morán.

Según el exministro, fueron dos los detonantes que generaron la salida de Morán durante el vigente estado de emergencia por la propagación del COVID-19 en el país.

“Estamos en una situación en la no debe haber muchos cambios. Dos ministros en cuarenta es indicativo de que el tema está complicado. Creo que ha tenido que haber algunos detonantes.. Como toda gestión de un Ministerio del Interior, es desgastante y es difícil no salir un poco chamusqueado de ese cargo. Hemos tenido en los últimos cuatro gobiernos a 7 ministros del Interior por cada gobierno. Para que vean la alta rotación. En este caso, Morán había aguantado la cuarentena. Es más, ya no había mayor nivel de delincuencia por la inmovilidad social y estaba pasando perfil bajo”, aseveró.

El exministro opinó "que fueron dos cosas las que detonaron su renuncia: las denuncias de corrupción en las compras de la Policía Nacional y el trato de los policías. Desde el comienzo no hubo protocolos claros de actuación. Veíamos a los policías tocando a las personas que intervenían. No había un protocolo claro y se han infectado comisarías enteras. Estamos aprendiendo en estos meses, pero todo se acumula”.

Sobre el posible cambio del general Rodríguez a la dirección general de la Policía en lugar de Lavalle, Pérez indicó que esas decisiones deberán tomarse en coordinación con el presidente Martín Vizcarra.

“Las voces de los cambio se dan desde ayer. Lavalle es muy buen general de investigación. Creo que lo ha hecho bastante bien, bajo el contexto en el que estamos. Tendrán que evaluarlo con el presidente de la República. Sin embargo, yo no soy muy amigo de cambiar los caballos en plena carrera. Conozco al general Rodríguez es joven, tiene liderazgo en la institución y conoce muy bien a la familia policial. Creo que lo hará bastante bien. Lo único que yo digo son dos cosas a nivel político: los últimos ministros del interior fueron generales en retiro. Hay que recordarle que se trata de un cargo político. Es un buen general, pero debe aprender esta nueva competencia”, concluyó.

