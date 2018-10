¿Quién es Carlos Meléndez? El politólogo nombrado en el chat La Botica

Nuevas conversaciones del chat 'La Botica' continúan revelando el actuar dentro del grupo más íntimo de la bancada de Fuerza Popular . Tras conocerse sus ideas sobre las reformas constitucionales, el presidente Martín Vizcarra, los diarios y hasta su coordinación frente a aplausos y votaciones, ahora se conoce que también se comentaban sobre politólogos y periodistas.

En las conversaciones divulgadas hoy en el diario El Comercio se habla de la fotografía publicada por el diario 'Perú 21' el 24 de setiembre. Ese día, se dio a conocer —por primera vez— la existencia del chat denominado 'La Botica' a través de una foto al celular de Úrsula Letona en el que se registra el momento en el que la congresista calificó de “porquería” los proyectos del Ejecutivo.

En aquel diálogo se menciona que el politólogo y actual asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros Carlos Meléndez se encontraba en el Hemiciclo. Además, los congresistas comentan que él fue visto saliendo de un almuerzo con Cecilia Valenzuela, directora de Perú21.

Luz Salgado indicó que Valenzuela estaba “viendo titulares de mañana” con Meléndez. Al respecto, Cecilia Velenzuela expresó al diario El Comercio su malestar por las insinuaciones de Salgado. “Solo veo los titulares con mi equipo periodístico”, indicó.

Chats en La Botica. (EL Comercio) Chats en La Botica. (EL Comercio)

¿CON QUIÉN SE REUNIÓ LA DIRECTORA DE PERÚ21 A ALMORZAR?

El mismo 23 de septiembre, Perú21 tomó conocimiento de la fotografía que le habían tomado a la directora junto a Meléndez. La imagen había sido publicada por Manifiesto, un blog fujiaprista.

Dejando de lado el mal humor titulamos en el impreso del día siguiente: "Nuestra directora Cecilia Valenzuela fue captada por el lente de un 'conspiranoico' blog fujiaprista junto a Carlos Meléndez. Una periodista conversando con un politólogo. El 'The Best' para ese detective".

Nuestra directora Cecilia Valenzuela fue captada por el lente de un ‘conspiranoico’ blog fujiaprista junto a Carlos Meléndez ¿Qué tiene de raro? #FotoZoompic.twitter.com/4OMtWxwWh0 — Diario Perú21 (@peru21noticias) 25 de septiembre de 2018

Es que aún no entendemos la peculiaridad de la imagen.

Carlos Meléndez Guerrero (41 años) es un sociólogo en la Universidad Católica del Perú y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame en EE.UU. Desde hace unos meses se desempeña como asesor en la Presidencia del Consejo de Ministros.

También ha sido profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Diego Portales en Chile y socio de la consultora 50+1”.

“Las ciencias sociales en el Perú las han escrito las élites. Y yo no vengo de una sino de Zárate. Soy un ‘pata’ de barrio. Gran parte del odio que algunos sectores me tienen es porque quizá comprendo un poco el chip de la gente que viene de abajo. Me considero un académico antiestablishment”, nos contó en una entrevista en julio de este año.

Por aquellos días, Meléndez acababa de publicar su libro 'El informe Chinochet. Historia secreta de Alberto Fujimori en Chile' (Aguilar, 2018).