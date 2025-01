Carlos Meléndez: “He pasado de la Libertadores a la Champions”

Con una maestría y un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Notre Dame-Indiana, donde fue becado tras terminar Sociología en la PUCP, Carlos Meléndez Guerrero, vive una carrera imparable por mantenerse vigente en “esa casta”. Una exigente liga en el mundo de la enseñanza y la investigación, que se mide por la capacidad para publicar artículos en revistas indexadas, de alcance mundial.

Académico es el término más adecuado para describir su oficio, “lo prefiero a intelectual que es muy pretencioso, aunque sea fome”, dice en argot chileno tras haber vivido allí por 10 años, trabajando como profesor en la Universidad Diego Portales. En Chile, Meléndez fue testigo de excepción de la decadencia del sistema universitario, en los últimos cinco años, a partir de la reforma de la gratuidad, y por ello poco a poco fue apuntado a Europa donde, por ahora, es profesor en dos universidades: “He pasado de Libertadores a la Champions”, dice con cierto orgullo.

Con filudo humor, sobre todo para hablar de sí mismo, explica que la academia no paga mucho, que está hecha para gente que nace en una clase burguesa, con propiedades bajo el brazo, como casas y carros, y que ese no es su caso. Que él siempre fue un chico de barrio —de Zarate—, que sobresalió entre cientos de compañeros de promoción en el colegio estatal Antenor Orrego por sus propios talentos —desde las matemáticas hasta las coreografías— y que los emprendimientos de sus padres en Gamarra le heredaron verdaderos dotes de vendedor, algo que aplica incluso en el campo de la política cuando propone consultorías en 50+1 grupo de análisis político, empresa que fundó junto a sus socios para generar trabajo y riqueza “en el buen sentido del término”, aclara y concluye diciendo, “para generar plusvalía, como diría Marx”.

Entonces, en esta consultoría, a modo de videncia para Perú21, ¿qué nos depara 2025?

A ver, a modo de manual de supervivencia mejor, tenemos que pensar que la política es el reflejo de la sociedad y nuestra sociedad es una altamente, estructuralmente y profundamente informal. Significa que la relación que tiene el individuo con la norma es una relación pragmática y va a regirse por la norma si es que le conviene y si no le conviene la va a cambiar.

Hablamos de todas las clases políticas, incluso la dirigente.

Es que en el Perú la informalidad ya no solamente es un asunto de las clases bajas, hoy día la informalidad tiene plata, o sea, hay burguesías informales y hay clases altas informales y todas buscan tener acceso al poder. Es una lumpen-burguesía, como señala Hugo Neira que es quien adscribe este término, que tiene acceso o busca influir en la política.

Si hablamos del Congreso, por ejemplo, ¿no hay un grupo líder?

No, ningún político tiene capacidad de controlar a todos esos grupos de clases medias ilegales, informales que están buscando influir en la política. Por eso mientras los titulares hablan de mafias o alianzas, en realidad lo que estamos viendo es la influencia de distintos grupos de gente que practican actividades económicas informales e ilegales que están influyendo en la regulación para ejecutar y aplicar esas actividades económicas.

¿Entonces cuál es la verdadera amenaza?

La verdadera amenaza a la democracia no viene de las élites autoritarias, eso fue antes quizás, ahora vienen de ese pragmatismo de una economía salvaje. Salvaje no porque crea en el mercado solamente, sino porque rompe las normas. La amenaza viene de las élites políticas que representan a la lumpen-burguesía.

¿Tiene algún rostro/representante esa amenaza?

Sucede que este tipo de poder no busca concentrarse para ejecutar un gobierno autoritario, busca fragmentar el poder, quiere debilitar el Estado. Es esta pulverización del poder, donde el Estado es tan débil que no te va a perseguir y vas a poder seguir delinquiendo. Entonces la amenaza no ideológica no son Verónika Mendoza, Antauro Humala o Keiko Fujimori, la amenaza es quién te financia.

¿Eso está sucediendo alrededor del planeta?

Está pasando en varios países, pero creo que lo estamos viendo más en América Central, Ecuador y Perú donde tendremos unos 70 candidatos en las próximas elecciones. Una hiperfragmentación que le conviene al Tren de Aragua, a la minería lumpen, al contrabando, la tala ilegal, el narcotráfico…

¿Caerá Dina Boluarte en los próximos meses como se pronostica?

Puede suceder en cualquier momento, pero yo pienso que Dina tiene que ponerse metas de corto plazo y la primera tendría que ser llegar a 28 de julio, luego de esa fecha la gente entrará en modo electoral. De todos modos, lo predecible es que estos meses esté nerviosa y tome malas decisiones para mantenerse en el poder priorizando la frivolidad en lugar de ser una gran presidenta de transición. Si la sacan o no, al final de cuentas nada va a cambiar.

¿En el Congreso quién ganaría el pulso para reemplazarla?

Es muy al azar eso, porque no hay partidos sino individualidades. Hay que calcular la probabilidad de 130.

¿Entonces llegaremos a 2026 preocupados en los candidatos presidenciales?

Creo que llegaremos con mucha indiferencia. Pasaremos a ser más indiferentes y menos haters, porque el hate no ha dado fruto. Después del odio, indiferencia.

Te diría que toda mi carrera la he hecho con la misma frase: “Profe, así no es”. Y es que la academia se dicta, se construye y se reproduce desde un estatus de clase, desde una clase media acomodada, pero lo cierto es que el Perú está cambiando por abajo y cuando eso explota entra a las ciencias sociales como lo estamos viendo.

No me meto a un partido político, a una ONG, ni estoy formando a alumnos peruanos, pero mi contribución en los asuntos públicos va por medio de las consultorías donde vemos temas de realidad nacional con empresarios de Perú.

