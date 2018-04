Carlos Meléndez: “La combinación de tecno-políticos es ideal”

El politólogo destaca gestos políticos en la composición del gabinete , como el hecho de tener protagonistas provincianos.

En una de sus últimas columnas, usted dijo que el presidente Vizcarra debía ser meritocrático al momento de seleccionar su primer gabinete. ¿Cree que lo fue?

Sí. Al presidente no le quedaba más remedio que ser meritocrático. Este Ejecutivo provinciano no tiene los contactos, ni pertenece círculos sociales en los que normalmente se eligieron a los miembros de otros gabinetes, que eran de un entorno muy limeño, de clase alta.

¿Le parece positivo la composición de los cargos?

No sé si positivo o negativo, pero es el estilo que están impregnando. Ya hemos visto los resultados de un Ejecutivo que apeló más a la tecnocracia. Este es más tecno-político regional, si quieres decirlo así.

¿Pero no hará falta más políticos? En sectores como Energía y Minas, por ejemplo, sí se necesita de técnicos, pero en otros no.

Pero está bien, yo creo que una combinación de tecno-políticos es buena, es lo ideal. Hemos dependido mucho del criterio técnico en la toma de decisiones, y hemos visto cuáles han sido los límites. El solo hecho de ser un gabinete con protagonistas provincianos ya es un gesto político en un país que es centralista, y permitir escalar posiciones a ex viceministros o directores también es otro gesto político para los que están en la función pública.

¿En qué sectores se pueden ver estas ventajas?

Al tener un mayor conocimiento de las necesidades de la gente en el interior, no van a pasar por costo de aprendizaje. David Tuesta en Economía y Finanzas da cierta seguridad, igual Daniel Córdova en Producción. Aunque creo que harán falta más personalidades como Heresi, y los mismos Tuesta y Córdova.

¿Por qué?

Sin menospreciar las cualidades de los demás ministros, creo que faltaban más personalidades así. El peso de la gestión pública va a caer solo sobre ellos.

Entonces, ¿esa sería la desventaja de este gabinete?

El ser provinciano es una ventaja hacia el interior del país, pero es una desventaja hacia el mundo. Se viene ahora una Cumbre de las Américas, y ahí se van a ver las limitaciones.

¿No cree que el éxito que tuvieron Villanueva y Vizcarra, como gobernadores regionales, se pueda trasladar al Gobierno Central?

Muy difícil, porque, además, estamos hablando de experiencias regionales bastante limitadas. Tanto Moquegua como San Martín no son regiones que han manejado presupuestos grandes, y yo pondría duda sobre el aparente éxito que hayan tenido.

¿Este nuevo equipo le recuerda a algún otro?

El antecedente que se me viene a la cabeza es el gabinete de Alberto Fujimori, que fue de puro NN, desconocido para la clase política tradicional de la época. Esta es una clase de legión pública emergente que ha encontrado una oportunidad para llegar a las máximas responsabilidades.

TENGA EN CUENTA



- Meléndez tiene un PhD en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame (EE.UU.). Actualmente es investigador visitante en Central European University (Budapest, Hungría), y es socio principal de 50+1, grupo de análisis político.



- También es sociólogo graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.