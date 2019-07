En vísperas de presentar su última obra: El Mal Menor, el próximo viernes 26 en la Feria del Libro 2019, el analista político Carlos Meléndez dialogó con Perú21 sobre la coyuntura política y, en ese contexto, puso en tela de juicio el interés real del Poder Ejecutivo en sacar adelante la reforma política.

"No sé cuál es el interés genuino del Ejecutivo en temas de la reforma (política). Siempre he dudado que, en realidad, hay interés más de capitalizar la deslegitimación, el rechazo al Congreso con el fin de tener una popularidad mayor", comentó.

En entrevista con este diario, Meléndez sostuvo que, en su opinión, el Ejecutivo, con Martín Vizcarra a la cabeza, solo busca sobrevivir.

"Estás haciendo peleas en vano, son guerras para no conquistar. Lo que sucede es que en el Ejecutivo piensan sobrevivir y tener algún tipo de soporte político. Ya que no tienes bancada, partido ni poderes fácticos detrás, tu único capital político es la popularidad, pero si tengo capital hago algo no?", comentó.

Carlos Meléndez: "Sin bancada ni partido, el único capital político del Ejecutivo es su popularidad". (Perú21)

Meléndez agregó que las reformas políticas, tal como han sido planteadas "no están a la altura de la gran inversión en conflictividad política que ha hecho el Ejecutivo".

En otro pasaje de la entrevista, el autor de El Mal Menor comentó sobre la próxima elección de la Mesa Directiva del Parlamento para el período 2019-2020.

En esa línea, sostuvo que aun cuando resulte electo presidente del Congreso un congresista ajeno a Fuerza Popular, ese poder del Estado siempre va a ser reconocido como fujimorista por la opinión pública.

"La opinión pública siempre va a reconocer al Congreso como fujimorista. Para la gente el Congreso es Rosa Bartra, Luz Salgado, Héctor Becerril, las figuras más mediáticas. La Mesa puede ayudar a tener una relación formal mejor con otros poderes pero vivimos un sistema político donde la opinión pública termina siendo determinante en las decisiones...", subrayó.