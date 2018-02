Carlos Kauffman asegura que Jorge Barata está presto a colaborar con el Perú

Carlos Kauffman, abogado de Jorge Barata, ex CEO de la empresa Odebrecht en Perú, se reunió esta mañana con el fiscal Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, para ultimar detalles sobre las declaraciones que brindará su patrocinado a la justicia peruana.

Como se sabe, este martes 27 y jueves 28 de febrero, Barata será interrogado por fiscales peruanos en Sao Paulo, Brasil. Según Kauffman, el brasileño está presto a colaborar con nuestra justicia.

Asimismo, declaró que en dicha reunión con el doctor Vela no participaron los fiscales German Juárez y José Domingo Pérez. Cabe precisar que ellos sí estarán en el interrogatorio en Brasil. El primero investiga los casos que involucran al ex presidente Ollanta Humala y su esposa; y el segundo indaga todo lo relacionado a la campaña presidencial de Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

Por último, Kauffman indicó que Vela se ha comprometido en que las declaraciones el ex ejecutivo de Odebrecht no se compartirá con el procurador Jorge Ramírez (caso Lava Jato), con la finalidad que no se presente medidas contra él.