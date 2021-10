A 20 días de asumir el cargo, y en su primera conferencia de prensa, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, arremetió contra la meritocracia en el sector, plasmada en la evaluación de los docentes contratados que buscan acceder al nombramiento.

Gallardo mencionó que “hay puntos que deben cuestionarse” en la Ley General de Educación. Uno de ellos, dijo, es justamente la evaluación, que “no está siendo considerada como debe serlo”.

“Hay maestros contratados que durante años se la pasan dando estos exámenes para ser evaluados. (…) Su ejercicio de la docencia en el aula ya los califica y deberían estar nombrados hace tiempo. Sin embargo, se les hace pasar por la vía crucis de la zozobra, de la incertidumbre de si van a trabajar o no van a tener trabajo este año”, criticó.

En ese marco,dijo que se apuntará a “propiciar el recorte del número de miles de profesores contratados”, con “una disposición al respecto”. "

La disposición será el nombramiento directo sin evaluación: “Estas evaluaciones que se repiten, año tras año, para quienes han pasado las decenas de evaluaciones, (estos profesores) ya sean nombrados. Vamos a trabajar en ese sentido”.

No dejó de mencionar que, a su juicio, “la evaluación, tal como se está desarrollando, es absolutamente descendente”. “Solamente se evalúa a los de abajo, a los estudiantes y a los maestros, y no se está evaluando a los de arriba. No he visto jamás que un ministro de Educación sea evaluado”, señaló.

Por otro lado, Gallardo anunció la realización de una gran movilización social por la educación, la cual, indicó, no significa una marcha de protesta, sino “una movilización de ideas, ideologías, a favor de la educación”. ¿Será el camino de la politización de la enseñanza?

Los exministros de Educación Daniel Alfaro e Idel Vexler se mostraron en contra de lo anunciado por Gallardo.

Alfaro dijo a Perú21 que “en vez de buscar nombramientos automáticos e incluso disminuir la valla dentro de las evaluaciones”, se debe buscar “con el mismo ímpetu incrementar las competencias de los docentes”.

“Apoyarlos con capacitaciones, con el acompañamiento, para que, justamente, puedan en las pruebas que regularmente se den, poder acceder a más nombramientos”, mencionó.

Subrayó que para que se dé un nombramiento automático tendría que reformarse la Ley de Reforma Magisterial, “y para eso necesitarías el aval del Congreso”.

Para Vexler, de concretarse ello, Gallardo “pasaría a la historia como un maestro que no estuvo a la altura de las circunstancias”. Agregó que, si bien se debe mejorar la evaluación de nombramiento, esta es “la base de la meritocracia”.

“En el Perú, para el nombramiento, se presentan 220 mil maestros. A todos no se les puede nombrar, tiene que ser a aquellos que reúnan las competencias profesionales para el ejercicio de una docencia de calidad”, destacó.

Gallardo también dijo que el próximo año habrá una nueva orientación curricular.

El ministro Gallardo pidió no “estigmatizar” a la Fenatep, gremio al que pertenece él y el presidente Pedro Castillo y que tiene a personajes vinculados al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

