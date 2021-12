Horas antes de enfrentar la moción de censura en el Pleno del Congreso, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, mostró su verdadero rostro. En conferencia de prensa, el titular del Minedu hizo de abogado de la Fenatep, sindicato ligado al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, y se puso la camiseta de dicho gremio en la guerra desatada contra el Sutep y en la lucha por controlar el gran patrimonio de la Derrama Magisterial.

Así, el ministro se mostró enfocado en echar más leña al fuego en esta pugna gremial que en prestar atención a los reales problemas de la educación pública nacional.

“El magisterio, en su inmensa mayoría, no está por quienes en este momento son los administradores de la Derrama (Magisterial), sino están por el espacio que en estos momentos está planteando la Fenatep, con sus debilidades y sus fortalezas”, respondió ayer a Perú21.

Asimismo, no dudó en arremeter contra el Sutep, el gremio magisterial más antiguo del país y con mayor legitimidad, pues cuenta con más de 300 mil docentes afiliados.

“No puedo, en esta oportunidad, dejar de denunciar a quienes desde hace tiempo no son un gremio ni un sindicato. Están en contra del Gobierno de Castillo y de los intereses populares. Me refiero a esa pseudo organización sindical que es un emporio económico financiero. Les interesa solo defender sus intereses económicos afincados en la Derrama Magisterial, que nosotros queremos democratizar y devolver a sus legítimos dueños: los maestros”, aseveró.

La ira contra el Sutep lo llevó a decir más: “Eso no es un sindicato, es una isla mercenaria. Esas siglas del Sutep, que nos enorgullecían antes, ahora nos avergüenzan. (…) Esa situación de la Derrama no la vamos a permitir más”, amenazó.

Por otro lado, Gallardo se victimizó y señaló que no renunciará al cargo, pero que acatará la decisión del Congreso si hoy lo censura. “No tengo por qué renunciar. No le veo motivos y no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo”, dijo.

CON LA SOGA EL CUELLO

Gallardo es cuestionado por sus vínculos con la Fenatep y por el escándalo de la filtración de la prueba para nombramientos de docentes, y al hecho de que un testigo protegido declarara ante Fiscalía que su hija Ynés sería una de las responsables de la difusión.

El Congreso decidirá hoy el destino del ministro de Educación. Para aprobarse la moción que plantea la censura de Gallardo se requiere el voto a favor de más de la mitad del número legal de congresistas. Es decir, 66 votos a favor.

Según un sondeo de Perú21, estos son los votos que habrían a favor de la censura: Fuerza Popular (24), Renovación Popular (9), Avanza País (10), APP (15), Somos Perú (6), Partido Morado (3) y Podemos (1). En total, 68 votos.

En Acción Popular votarán en bloque; sin embargo, la bancada tiene opiniones divididas y recién hoy se tomará una decisión.

Perú Libre, Juntos por el Perú, Podemos Perú (a excepción de Carlos Anderson) y los congresistas no agrupados votarían en contra.

TENGA EN CUENTA:

-Usando recursos del Estado para sus propios fines. Al final de la conferencia, funcionarios del Minedu entregaron a la prensa carpetas con documentación contra el Sutep. Los escritos tienen el sello de del ministerio.

-La Derrama Magisterial es una institución fundada en 1950 y que en 1984 pasó a manos del Sutep y del Sidesp. Según un informe de El Comercio, su patrimonio actual supera los S/2,825 millones.

