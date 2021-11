Carlos Gallardo, el ministro de Educación, tiene varios cuestionamientos en su haber. El último: la escandalosa filtración del examen de nombramiento de docentes, proceso contra el cual, en su oportunidad, tanto él como la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), de la cual es fundador, se han pronunciado.

Por este caso, el congresista Diego Bazán, de Avanza País, inició ayer la recolección de las 20 firmas que necesita para plantear la interpelación contra Gallardo. En declaraciones a Perú21, el legislador afirmó que hay “responsabilidad política” del ministro por la difusión de la prueba, y rechazó que se pretenda responsabilizar al Instituto Nacional de Estadística e informática toda vez que, recalcó, todo el proceso está bajo la supervisión del Minedu. Agregó que el pliego interpelatorio consta de ocho preguntas a las que se podrían sumar las preguntas de otros bloques. “Gallardo deberá ir al Congreso a responder a los cuestionamientos, después se evaluará la censura”, indicó.

IRRESPONSABLE

Por su parte, el titular de Educación descartó la anulación de la prueba y sostuvo que su portafolio espera los resultados de las investigaciones a cargo del Ministerio Público.

“Yo no he vendido la prueba, esa es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza, pero si llega el momento, yo asumo mi responsabilidad política”, comentó temprano. Más tarde se reunió con el presidente Pedro Castillo y a su salida cuestionó que “por media docena de malandrines se levante polvareda”. Alegó que la prueba se realizó en 700 locales y “solo en tres hay denuncias”. Además, descartó tener responsabilidad funcional arguyendo que cuando llegó al ministerio “me he encontrado con todas las cosas hechas”.

TENGA EN CUENTA:

-El profesor Willy Quijano Aslla entregó ayer a la Fiscalía del Cusco la prueba resuelta y los chats del grupo de WhatsApp del Centro Capacitación Auge Perú.

-Todo este material, se recuerda, fue difundido el 13 de noviembre último, horas antes de realizarse la prueba a nivel nacional.

VIDEO RECOMENDADO:

