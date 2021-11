Para el exministro de Educación, Idel Vexler, es urgente establecer responsabilidades en la filtración de la evaluación de maestros. El Ministerio de Educación debe velar por la reforma en la educación y no retroceder.

“El Ministerio de Educación más allá de quienes lo dirijan, incluyendo al viceministro de Gestión Institucional, dirigente del Fenatep, y teniendo en cuenta, que el Fenatep ha estado presionando al ministro de Educación para que la evaluación no se lleve a cabo. El ministro tiene que hacer una investigación prolija de la situación”, indicó.

Perú21TV conversó con el exministro de Educación, Idel Vexler, sobre el sabotaje al examen de nombramientos de maestros en varias regiones del país.

En otro momento, aseveró que en 7 años nunca hubo una filtración de la evaluación de maestros.

“A mí me ha llamado mucho la atención que después de muchos años haya esta filtración, la última vez fue en el año 2014, en una evaluación nacional. Después de esa fecha al 2021 no había existido problemas de este tipo, siendo el mismo el operador logístico que es el INEI, al que ahora el Ministerio de Educación le encarga no sólo la evaluación de maestros, sino también, ascensos de cargos directivos y la evaluación de estudiantes de pruebas censales. Y sucede ahora, justo en este gobierno donde hay representantes y vinculantes que están en contra de la evaluación de maestros de la carrera publica magisterial”, concluyó Vexler.

VIDEO RECOMENDADO:

Profesores del Sutep, sospechan que fue la Fenate Perú, sindicato que siempre buscó la suspensión de la prueba. Conversamos con el exministro de Educación, Idel Vexler. Walter Ayala renunció a Defensa, mientras se reunía con Bruno Pacheco en Palacio, tras escándalo de los ascensos en FF.AA. Además, sólo con carné de vacunación se podrá ingresar a locales cerrados. Y, Minsa reporta 10 decesos 995 contagios nuevos.