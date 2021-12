Carlos Gallardo Gómez fue censurado por el Congreso de la República, en una sesión del pleno en la cual la mayoría votó a favor de que el ministro de Educación deje el cargo.

La moción presentada por varias bancadas de oposición fue aprobada por 70 votos a favor, 38 votos en contra y 7 abstenciones.

En la bancada de Perú Libre, casi todos votaron en contra menos el legislador Luis Kamiche, quien votó a favor, y Jorge Marticorena, en abstención. Acción Popular tuvo una votación dividida, así como la bancada de Somos Perú y Podemos Perú (Enrique Wong votó en abstención).

Las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País y Renovación Popular votaron a favor en bloque.

Mientras tanto, Juntos por el Perú Votó en contra de la censura del ministro de Educación.

Tras la votación, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, anunció que se había aprobado la moción de censura, por lo que procedería a notificar al presidente de la República, Pedro Castillo, para que proceda según la Constitución, donde se indica que el ministro debe renunciar al cargo.

En la víspera, Gallardo descartó que fuera a renunciar al cargo de ministro al reiterar que no existe ningún motivo que justifique su salida. En declaraciones a la prensa, aseveró que este tipo de mociones solo “distraen”.

“No tengo por qué renunciar, no le veo motivo, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo. Y creo que el Congreso el día de mañana (hoy) tomará la opción y, cualquiera que sea, tenemos que respetarla”, expresó Gallardo Gómez.

Semanas atrás, el saliente funcionario fue interpelado por el Legislativo y brindó respuestas que, a las bancadas de oposición, resultaron insuficientes por los cuestionamientos en su contra por la filtración de la prueba única de nombramiento docente para el año 2021.

La noche del viernes 17 de diciembre, el congresista Jorge Montoya consiguió las 33 firmas requeridas y presentó oficialmente la moción de censura contra Carlos Gallardo. La iniciativa contó con el apoyo de los legisladores de Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Podemos Perú y Fuerza Popular.

El documento señala que al entonces ministro de Educación se le cuestiona por su actividad política vinculada a “grupos radicales” como Patria Roja, además por sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso.

Otro punto indicado en la moción de censura fue la supuesta responsabilidad del Minedu en la filtración del examen de nombramiento docente 2021. Con la salida del funcionario se estima que la sesión ya no se realice.

Fiscalía cita a Carlos Gallardo

Un testigo protegido reveló al Ministerio Público que Ynés Gallardo, hija del ministro de Educación, fue quien habría filtrado la prueba a la parlamentaria Lucinda Vásquez (Perú Libre), quien a su vez habría vendido el documento a S/3.000 a docentes que fueron parte del proceso.

Ante ello, la fiscalía anticorrupción, a cargo del fiscal Reynaldo Abia, citó a Carlos Gallardo y a la parlamentaria Lucinda Vásquez para el 22 y 23 de diciembre, respectivamente.

Asimismo, la fiscalía de San Martín agendó recoger el testimonio de Ynés Gallardo, hija del ministro Gallardo, el lunes 20 de diciembre.

