El pleno del Congreso debate este martes la moción de censura formulada contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, quien es cuestionado por las presuntas irregularidades en la filtración de la Prueba Única Nacional de Evaluación Docente 2021.

La sesión del pleno iniciará a las 11 de la mañana y tendrá como único punto de agenda la censura de Gallardo Gómez.

La tarde de ayer, el titular del sector descarto que vaya a renunciar al puesto pues no existe ningún motivo que justifique su salida. En declaraciones a la prensa, aseveró que este tipo de mociones solo “distraen”.

“No tengo por qué renunciar, no le veo motivo, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo. Y creo que el Congreso el día de mañana tomará la opción y, cualquiera que sea, tenemos que respetarla”, expresó Gallardo Gómez.

“Este tipo de cosas nos distraen. Estas interpelaciones nos distraen, estas censuras nos distraen porque tenemos que invertir tiempo y energía en preparar la cuestión de las respuestas, aún cuando no necesitamos hacerlo de una manera porque creo que la verdad se va a imponer tarde o temprano, de repente más temprano que tarde”, aseveró.

La noche del viernes 17 de diciembre, el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) oficializó una moción de censura contra el titular del Minedu al poner en cuestión la actividad política del ministro, vinculada a “grupos radicales” como Patria Roja, además por sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso.

Otro punto que indica la moción de censura es la presunta participación de Gallardo Gómez en la filtración del examen de nombramiento docente 2021. Se requieren 66 votos para aprobar la censura de Carlos Gallardo.

El 15 de diciembre se conoció que un testigo protegido reveló al Ministerio Público que Ynés Gallardo, hija del ministro de Educación, fue quien habría filtrado la prueba a la parlamentaria Lucinda Vásquez (Perú Libre), quien a su vez habría vendido el documento a S/3.000 a docentes que fueron parte del proceso.

VIDEO RECOMENDADO

El titular de Salud anunció un nuevo horario del toque de queda por fiestas de fin de año y el adelanto de la tercera dosis de la vacuna.