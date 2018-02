Carlos Chipoco: "La Corte IDH pretende gobernar el Perú"

El jurista Carlos Chipoco , quien ha participado en demandas contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos , cuestiona la resolución de esa instancia sobre los magistrados del TC al considerar que interfiere en las decisiones del Estado peruano. Aquí sus argumentos.

¿Cuál es su conclusión sobre la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Esta decisión es una exageración. Este caso, con el que uno puede o no estar de acuerdo, está aún en proceso, y uno muy delicado porque se trata de aclarar si los magistrados cambiaron o no una sentencia, si interpretaron mal un voto, que tiene repercusiones importantísimas. Sin valorar pruebas, sin examinar los hechos, sin tomar los dichos de las personas, la Corte de San José decidió, con una medida cautelar, que no se siga el proceso.

¿Cree que la Corte está interfiriendo en la soberanía del Perú con esta decisión?

La Corte tiene la facultad para intervenir en la soberanía del país en materia de derechos humanos, pero no en cuestiones políticas. El Congreso peruano goza de la soberanía que le ha otorgado el pueblo. Ha habido dos etapas de la Corte IDH: una primera que ha enfrentado correctamente todo lo que hicieron las dictaduras latinoamericanas; y otra en la que ha optado por tener una suerte de activismo judicial, la de exterminar las líneas de gobierno de los estados. Este tribunal ha pasado a tener, equivocadamente, un rol de supragobierno latinoamericano.

En su resolución en mayoría, el tribunal señala que si se sanciona a los magistrados del TC, se afectará el caso El Frontón. ¿Sucedería eso?

El caso El Frontón tiene más de 30 años, ¿qué daño se hará al proceso? Ese fallo parte del supuesto de que si un magistrado sale, el que sigue será un delincuente y va a detener el proceso, ¿de dónde saca eso la Corte? Es absurdo. El sistema interamericano de derechos humanos ha sido un aporte importantísimo para el Perú, le ha sido útil para reponer a magistrados del TC cuando el régimen de Fujimori los destituyó. Pero se está desviando de sus obligaciones.

¿La Corte IDH cometió un error?

La Corte ha cometido una falta grave, a pesar de ser sus jueces demócratas conocidos y brillantes, ha cometido el error de ignorar a los ciudadanos peruanos. Esto quiere decir, atacar la fuente de legitimidad del poder político del Perú. La fuerza de la Corte IDH está en que se cumplan sus mandatos, en su poder moral; si sus mandatos no se cumplen, se convertirá en un adorno del sistema interamericano.

Uno de los argumentos de los dos jueces que votaron en contra es que el fallo es en defensa de los magistrados del TC y no a favor de las víctimas.

Ellos mismos lo han dicho, la Corte no puede pretender ser el gobierno supranacional de América. Está absolutamente equivocado el tribunal, porque en ese camino nadie lo va a obedecer y se convertirá en adorno. La Corte está poniendo en peligro los derechos humanos de la región.

¿El Estado peruano debe acatar el fallo de la Corte IDH?

Sí, lo tiene que hacer, no hay duda al respecto. Tenemos una tradición que es respetar los acuerdos internacionales. Pero sí debemos llamar la atención, el Perú tendría que convocar a la Asamblea de la OEA a discutir sobre este tema. La Corte tiene 20 de nota cuando se trató de enfrentar a las dictaduras, pero 05 si pretende ser el gobierno supranacional del Perú. Una cosa son los muertos de La Cantuta y Barrios altos, y otra es el derecho de mantener el sueldo de un magistrado del Tribunal Constitucional.

¿Qué es lo que, específicamente, se debería discutir ante la Asamblea de la OEA?

El camino a seguir con la Corte, a la cual no se debe suprimir, sino ponerle límites jurisdiccionales, lógicos. Yo quiero que el tribunal funcione, pero con lo que hacen los miembros de la Corte y sus asesores, y algunos lobbies de derechos humanos que no entienden el proceso, quieren llevar a que esta instancia internacional sea un adorno. Esta instancia debe otorgar derechos a las personas cuando no son respetados en el orden interno, pero no inmiscuirse en política.

Entonces, ¿el Congreso debe archivar el proceso que le sigue a los magistrados?

El Parlamento debe acatar la sentencia y archivar el proceso, pero inmediatamente después, al siguiente día, abrir un nuevo proceso de acusación, porque el pronunciamiento de la Corte es sobre el actual caso, no sobre el siguiente. A ver qué pasa, si la Corte pretende ser el gobierno del Perú, el gobierno peruano tiene todos los instrumentos para que siete magistrados pretendan sustituirse a los millones de peruanos que votaron por sus órganos de gobierno. Esta no es una dictadura, es una democracia, y se deben respetar a los ciudadanos.

¿Conviene que el Perú salga del pacto de San José?

Ese es un craso error. Si queremos salirnos de la Corte, debe haber un preaviso de un año. Recién ahí los casos que aparezcan en adelante no serán vistos por la Corte, pero todos los que se presenten durante el preaviso de un año y antes van a ser juzgados. Algunos abogados han dicho, equivocadamente, que si salimos de la Convención Americana también salimos de la Corte, eso es mentira; la competencia de la Corte viene de la Carta de la OEA, para salirnos de la Corte tendríamos que salirnos de la OEA, lo cual es ridículo.

¿Bajo qué corriente de opinión cree que actúan los magistrados de la Corte?

Los magistrados cambiaron de orientación cuando se acabaron las dictaduras. Han hecho seguimiento a las antiguas denuncias, lo cual está bien, pero luego han emprendido un activismo judicial porque tienen una mala concepción de lo que es y debe hacer la Corte. Solo deben pronunciarse en cuestiones de derechos humanos, no en cosas de gobierno.

AUTOFICHA

* “Soy graduado en la maestría de Derecho de la Universidad de Harvard, docente universitario en derecho constitucional y especialista en derechos humanos. Trabajé en la organización Human Rights Watch y gané cuatro casos contra el Estado peruano ante la Corte IDH, sé de lo que hablo en casos como este”.

* “Yo no tengo una opinión acabada sobre si los magistrados del TC cambiaron o no el voto en el caso El Frontón, creo que son inocentes, pero, como en todo caso, tiene que haber un proceso. Lo que se ve acá es que hay un intento de la Corte IDH de ser un gobierno supranacional”.

* “En Ecuador, los ciudadanos votaron para que una institución se renueve, pero la Corte señaló que la gente no tenía la razón sino el criterio de sus miembros y rechazaron la decisión del pueblo; la democracia se trata de respetar la opinión de la gente así esté equivocada, nadie puede cambiar eso”.