Carlos Casas: “No es común cifras tan bajas” [ANÁLISIS]

No es común que en un año haya cifras tan bajas de ejecución de proyectos de inversión, como ha sucedido ahora, y creo que esto se debe, en cierta forma, a que no está permitida la reelección de autoridades locales y regionales, así que a muchos de estos altos funcionarios no les interesa invertir como corresponde.

El otro punto que afecta es que esas personas tienen miedo de ejecutar o continuar con los proyectos de las anteriores gestiones, a raíz de todos los actos de corrupción que hemos visto. Y es probable que, ahora que ingresen los alcaldes y gobernadores, primero analicen lo que ocurre, para luego continuar, y esto puede tardar un tiempo.

Yo sé que se les dice a las nuevas autoridades que continúen con las obras, y no está mal, pero igual hay temor.

Por este motivo, para el futuro lo que se necesita son mecanismos más transparentes y erradicar las malas prácticas que han ocurrido.