De manera simultánea, cinco inmuebles vinculados al ex alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, están siendo incautados en cinco distritos de Lima. Mientras que el colegio Saint John's, ubicado en San Juan de Lurigancho, es intervenido.

Los bienes se encuentran en La Victoria, San Borja y Villa el Salvador.

La diligencia se realiza a solicitud de la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, y en ella participan la Policía de diversas unidades en presencia de los fiscales.

Inicio de la diligencia en el colegio Saint John's. (Fabiola Valle)

"Es por la investigación seguida contra el ex alcalde Burgos y otras 8 personas por presunto delito de lavado de activos. Los bienes a incautarse son de propiedad Jessica Karina Oviedo ex asesora de la Municipalidad, quien habría sido además pareja sentimental del ex alcalde", manifestó Julia Príncipe, en declaraciones Perú21.

Dicha procuraduría investiga a Burgos por el presunto delito de lavado de activos, pues contaría con un irregular incremento de su patrimonio desde que asumió la alcaldía de San Juan de Lurigancho.

Agente de la Policía Fiscal da detalles de diligencia en colegio de SJL. (Fabiola Valle)

Además, el ex burgomaestre también es investigado desde 2014 por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Cabe recordar que en febrero de 2014, el Poder Judicial abrió proceso penal contra el citado investigado por dar declaración falsa en su hoja de vida y usar documentos falsos durante el proceso electoral del 2010.

Asimismo, la orden del juez dispuso el embargo preventivo de sus bienes y el impedimento de la salida del país.

Perú21 se comunicó con Carlos Burgos y esta fue su respuesta:

Por Fabiola Vallefvalle@peru21.com