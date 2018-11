Carlos Burgos: Fiscalía decomisa inmueble del prófugo ex alcalde de SJL

La Policía Nacional junto con representantes de la Fiscalía realizaron esta mañana el decomiso de la vivienda del prófugo ex alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos .

Fuentes fiscales señalaron a Perú21 que la diligencia se ejecuta como parte de la sentencia que condenó al ex burgomaestre a 16 años de prisión. el inmueble está ubicado en San Borja.

El Sistema Especializado en Corrupción de Funcionarios del Poder Judicial ratificó en agosto del 2017 la condena de 16 años de prisión efectiva contra Burgos por cometer el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El ex burgomaestre había apelado la decisión del Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Sala Penal Nacional que, en el mes de marzo, lo condenó a la misma pena.

Junto a la ex autoridad también se confirmaron las sentencias contra su ex asesora Jessica Oviedo y su ex teniente alcalde David Nestares a 13 años de cárcel por servir de testaferros.

El caso Burgos

La condena contra Carlos Burgos se concretó debido a que el fiscal provincial Walther Delgado Tovar logró demostrar ante el Poder Judicial que el ex alcalde, gracias a su cargo político, obtuvo un enriquecimiento ilícito de S/8 millones, que luego blanqueó a través de préstamos a sus empresas y la compra de inmuebles y vehículos.

En tanto, a Oviedo se le detectó un desbalance patrimonial de casi S/30 mil, cuando se desempeñaba como asesora de Burgos. Mientras que a Nestares se le estableció un desbalance de S/52 mil.

Ninguno de los imputados lograron acreditar, ante los jueces, otro ingresos que justifiquen el desbalance determinado por el fiscal Delgado.