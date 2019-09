El congresista Carlos Bruce (No Agrupado) consideró que quienes ya tienen una opinión sobre el proyecto de adelanto de elecciones generales al 2020 presentado por el Ejecutivo, “difícilmente” la cambiarán, pese a que la iniciativa legislativa aún es revisada en la Comisión de Constitución y Reglamento.

“A mí me resulta claro que ya hay personas que hemos tomado una posición y que difícilmente la vamos a cambiar. Por supuesto, hay que reconocer que en esto hay mucho margen para la discusión y no es que uno tiene toda la razón y los otros están equivocados”, señaló en diálogo con RPP.

Carlos Bruce refirió que los que están a favor del adelanto de elecciones se basan en la actitud del Congreso de la República cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia en el 2016; sin embargo, destacó que esta medida “no resuelve nada” y mantiene los problemas del sistema actual.

“Es verdad lo que se sostiene que este Congreso ha complicado la función de gobernar por parte del Ejecutivo. Eso es clarísimo. En la etapa de Pedro Pablo Kuczynski eso fue lo que ocurrió, quizá no tanto en la etapa de (Martín) Vizcarra. Por lo tanto, quienes piden adelanto de elecciones pueden tener ahí la base para solicitarlo. Otros pensamos que un adelanto de elecciones no resuelve nada y más bien mantiene los mismos problemas que tiene el sistema actual y no los soluciona”, precisó.

El legislador, exintegrante del bloque oficialista, añadió que si el dictamen del proyecto tuviera que votarse “hoy o dentro de 15 días” el resultado sería el mismo.

“Creo que si votamos hoy o dentro de 15 días, el resultado va a ser el mismo, pero por supuesto tenemos que cumplir con tener la opinión de todos los entes electorales y todas las opiniones que tienen que tomarse en cuenta antes que la Comisión de Constitución tome una decisión”, sostuvo.

El último martes, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, se presentó ante este grupo de trabajo para opinar sobre el proyecto de adelanto de elecciones generales propuesto por el Ejecutivo.

Durante su exposición, Ticona aseguró que no tienen un cronograma electoral aplicable al proyecto porque no está fijada la fecha de convocatoria de los comicios, por lo que -consideró- establecerla es una “decisión política”.