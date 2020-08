El reelecto congresista por Peruanos Por el Kambio Carlos Bruce reafirmó la posición de Peruanos Por el Kambio (PPK) a favor de la Unión Civil y aseguró que esta propuesta está en su Plan de Gobierno.

"Nosotros no estamos proponiendo el matrimonio gay. En el plan de gobierno está la Unión Civil, explícitamente la unión civil no matrimonial, que es mi proyecto de ley, que reconoce los derechos patrimoniales, los derechos asistenciales y reconoce a la pareja como tal", precisó el congresista en Buenos días Perú.

[Carlos Bruce sobre apoyo de Cesar Acuña a PPK: "Cualquier voto es bienvenido"]

"Eso está explícito en nuestro plan de gobierno. No estamos apoyando el matrimonio igualitario. Creo que las sociedades evolucionan de a pocos y tenemos un buen paso", agregó Carlos Bruce.

Please enable Javascript to watch this video

Por otro lado criticó duramente la posición de la candidata presencial por Fuerza Popular. Keiko Fujimori, luego de que firmó un compromiso en con una agrupación evangélica, donde según señaló Carlos Bruce se dieron comentarios homofóbicos.

"Hace unos días la señora Keiko Fujimori asistió a un evento de una agrupación evangélica, y en ese evento se dijo esto: 'En la constitución no se habla de derechos para una aberración sexual, entonces si un homosexual va tener derechos se va a legalizar el homosexualismo, se va legalizar el sodomismo, si se va a legalizar la homosexualidad, los jóvenes dirán: mamá, ¿yo también puedo ser homosexual?'… Estas cosas se hablaban en la presencia de la señora Fujimori y luego de eso ella firma un compromiso de apoyo a este grupo", indicó.

[Carlos Bruce sobre Keiko Fujimori: 'Es preocupante un candidato que no es coherente']

"Tenemos ahora un fujimorismo cuya lideresa, Keiko Fujimori, suscribe posiciones claramente homofóbicas. De acuerdo a esto van a dar una ley con cárcel para los que tengan un orientación sexual distinta. Esto es peligrosísimo. Es un rasgo del fujimorismo", agregó.

Respecto a la supuesta posición en contra de la Unión Civil de miembros de su partido o del propio Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Bruce aseguró que no son posiciones homofóbicas.

"Yo tengo amigos que me dicen Carlos el país no está preparado para la Unión Civil, y yo acepto que la gente discrepe(…) Pero para decir esta ccantidad de barbaridades que han dicho, que es una aberración, que no debería ser legal. Eso es otro caso, eso es francamente una posición homofóbica, estar en contra de la ley de la Unión Civil no es una posición homofóbica", manifestó.

[Carlos Bruce: "Pedro Pablo Kuczynski no es homofóbico"]

SOBRE CÉSAR ACUÑACarlos Bruce se refirió al comentario donde llamó "inmoral" al excandidato presidencial por Alianza Para el Progreso César Acuña tras las denuncias de plagios e indicó que espera que aclare las "acusaciones en términos personales".

"El señor Acuña tiene unas acusaciones en términos personales que él tiene que aclarar y que para mí no están claras, pero su agrupación tiene 6 o 7 congresistas elegidos, por lo que va tener presencia en el parlamento", indicó.

[Carlos Bruce: "Es preferible crecer lento pero sostenido como Kuczynski y no bruscamente como Acuña"]

"Alianza Para el Progreso es un partido que tiene presencia en el Congreso, nos guste o no y tenemos que conversar con ellos, y en esta segunda vuelta ellos se han querido acercarse para endosar sus votos a favor nuestro. Nosotros tenemos los modales democráticos (…) A pesar que tenemos muchas dudas con respecto a temas que el señor Acuña tiene que aclarar, pero si quieren votar por nosotros le damos la mano y agradecemos su apoyo", agregó.

Finalmente sobre las bromas homofóbicas que alguna vez realizó César Acuña sobre él por su orientación sexual, Carlos Bruce señaló: “Nada se olvida”.