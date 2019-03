Carlos Bruce: “No queremos más confrontación”

Integra por segunda vez el gabinete del gobierno ‘pepekausa’. Es el ministro de mayor experiencia política. Considera vital un diálogo con las otras fuerzas políticas y que la interpelación al ministro Vicente Zeballos es un derecho del Congreso.

Tres meses atrás, usted criticó al gobierno de Martín Vizcarra. Planteó evaluar que su bancada fuera independiente. ¿Qué lo hizo cambiar e integrar este nuevo gabinete?

Hace cuatro meses…

Tres, en diciembre…

Nuestra bancada perdió a nuestro líder, por quien hicimos campaña. Luego entra el presidente Vizcarra. Corrieron todo tipo de rumores de que estaba aliado al fujimorismo. Los mismos fujimoristas alardeaban que ellos habían puesto a los ministros. Por lo ocurrido, queda claro que no hay alianza.

Esa duda está despejada desde julio de 2018. ¿La condición o el motivo de integrar el gabinete es que no exista esa alianza?

No he dicho eso. Al no existir pacto y llevando adelante el mismo plan de gobierno por el cual hicimos campaña, no hay razón para que no apoyemos al gobierno de manera decidida. Tomamos esa decisión en diciembre y se está ejecutando. El presidente me llama, me pide que lo apoye en el Ejecutivo…

Más allá de ello, ¿cuál es el plan de gobierno que vemos en acción, en qué se visualiza?

Le enviaré el decreto supremo que publicó este gobierno con los lineamientos de acción: lucha anticorrupción, reformas políticas y otros puntos.

¿Usted cree, como lo ha dicho el premier, que ya se terminó una etapa, consolidándose la lucha contra la corrupción y ahora ingresamos…?

Claro que hay una segunda etapa, hay un nuevo gabinete…

¿Adónde apunta?

Las ideas son claras. Apuntamos a continuar la reactivación económica, retomar el crecimiento que el país necesita. Ha sido una gran decisión del presidente mantener al ministro de Economía. Hay retos aún, la reconstrucción, la comunicación. He encontrado aquí cosas muy buenas en reconstrucción pero no se han comunicado.

¿Ese es el slogan de este gobierno: no se comunica bien las obras? Ya lo escuchamos en el gobierno de Humala y en otros regímenes. ¿Implicará mayor inversión de publicidad estatal en los medios?

Los ministros, como líderes de sus sectores, tienen que comunicarse más, aparecer más en los medios. Si eso es apoyado con campañas que apuntan a que la gente viva mejor, por supuesto. Pero es importante que se entienda que el ministro es un líder en su sector. Y no puede serlo si no comunicas.

Si hubiera interés por la reactivación económica, no se dejaría que Las Bambas tenga la carretera de salida bloqueada hace 45 días. Nadie en el Ejecutivo parece tener apuro por solucionar esto. La ley antielusión va y el empresariado cuestiona que sea retroactiva.

Los empresarios tienen todo el derecho de defender sus intereses. Pero cuando se tiene visión de país, hay que escuchar sus críticas y no tomarlas al pie de la letra.

¿La ley debe ser retroactiva?

No opinaré sobre temas económicos, que lo haga el ministro de Economía.

¿Es en exceso largo el bloqueo de la carretera en Las Bambas?

En toda democracia hay conflictos. Solo en Cuba y otros no hay porque se resuelve por la fuerza. Lo importante es resolverlos…

45 días es excesivo…

Como no somos dictadores, no hemos disparado ni matado gente ni metido a las FF.AA. para disolverlos a patadas. Estamos conversando.

No hemos escuchado de ninguna conversación...

Se está dialogando.

¿A quién representan si ya no existe el partido PpK?

Nosotros en ningún momento hemos representado a un partido, sino a nuestros electores. Eso será el soviet, en democracias…

Como independiente no llegaba ni a la esquina del Congreso.

Le voy a regalar una copia de la Constitución. Los congresistas representan a sus electores, no son fantasmas. Ahora, somos congresistas independientes, sí pues. Hay muchos.

¿Este es un gobierno de los independientes?

Es un gobierno que efectivamente no tiene partido, pero sí bancada.

¿También la llamada Bancada Liberal?

Aparentemente sí son simpatizantes del gobierno, y a buena hora, felices. Ojalá tuviera cuatro o cinco bancadas. Cuanta más gente apoye al gobierno, nosotros contentos y ningún tipo de recelo.

Usted criticó al ex premier César Villanueva. Dijo que no era político y que no conversaba. ¿Qué balance hace de su gestión?

Son etapas distintas. Le tocó a él y al presidente Vizcarra estabilizar el gobierno. Se dedicó al tema político…

No dijo eso. ¿Ya no lo critica…?

A la reforma de la Constitución. Ahora se está viendo la reforma política. Yo miro hacia adelante, no saco nada mirando hacia atrás.

¿Le preocupa que la designación del premier Salvador del Solar no haya sido muy auspiciosa? Moisés Guía, de PpK, dijo que no tiene experiencia y que despreció a la gente.

Todavía no se han hecho encuestas de aceptación del premier. O sea que eso que no ha sido bien recibido por muchos sectores no sé de dónde lo has sacado…

De las opiniones de congresistas de todas las bancadas, han sido críticas...

Tenemos gente con nosotros y gente que no nos puede ver. Sería raro que todos hablen bien…

¿Y que sea ‘pepekausa’?

Solo en Cuba y esos gobiernos todos hablan bien. Si no…

El presidente de Confiep y otros han dicho que no tiene experiencia en gestión.

A todos nos dicen de todo. ¿Quiere que le diga qué dicen de mí?

¿Es una realidad que el premier no tiene experiencia de gestión?

Fue ministro de Cultura, es abogado con maestrías en EE.UU.

¿Le parece un buen gestor?

Me parece bastante gracioso que el referéndum diga que se vayan todos los políticos, que venga gente nueva. Esta viene y dicen: no tiene experiencia. ¿En qué quedamos?

Le critican su falta de experiencia…

En la encuesta que tú has hecho y que no me quieres mostrar (ríe). Son sectores políticos, veremos qué dice la gente. El mandato popular es: no queremos que se reelijan…

El premier dijo que dialogará con todos los sectores, pero también se manifestó como antifujimorista. ¿Cómo conversar así?

Como dialogan dos adversarios. En los últimos años nos hemos tratado como enemigos, cosa distinta. Nos hemos equivocado los dos, ellos y nosotros. Estamos obligados a dialogar para sacar adelante las cosas que mejoren la calidad de vida de los peruanos. La confrontación no produjo nada bueno. Nuestro líder tuvo que dejar la presidencia y su lideresa está detenida.

Del Solar dijo cuando salió PPK que “debieron ser más confrontacionales”.

Eso ya pasó, todos hemos dicho cosas que ya no estamos dispuestos a decirlas ahora, ya no queremos confrontación como no la quieren ellos.

¿El fujimorismo buscó la confrontación?

Disculpa, me había olvidado que aplaudían a PPK parados, que no interpelaron a ningún ministro y que apoyaban todo lo que el gobierno presentó…

Dieron la confianza a todos los gabinetes…

Hasta el día de hoy no se terminan de aprobar todos los decretos legislativos que dio Kuczynski. Ellos tienen la mayoría…

Son ocho meses de una presidencia del Congreso con alguien que renunció al fujimorismo, siendo elegido por esos votos.

Durante dos años hubo confrontación de los dos lados. Queremos dejar ese camino. Los fujimoristas lo han dicho, plantean una agenda propositiva.

¿Cómo se llevará este diálogo entre adversarios y no enemigos?

Es algo que el premier dirá, pregúntale a él.

¿El Congreso ahora es manejado por el fujimorismo?

No, pero tienen una buena cantidad de votos.

¿Usted es antifujimorista?

No. No concuerdo con sus planteamientos. Organicé la Marcha de los Cuatro Suyos, pero eso no me impide hablar con los fujimoristas.

¿Es producente que el premier se declare antifujimorista antes de dialogar?

No ha dicho que no dialogará, sino que teniendo esa posición, buscará el consenso.

¿Cuáles son los logros del gobierno de Vizcarra?

Primero, la estabilidad democrática…

Pero si ha destruido al Congreso…

Es un poder independiente…

Marcó los tiempos para sus reformas y amenazó con cerrarlo…

Respetando la Constitución. Estamos mucho más estables que hace un año. Hay menos clima de confrontación, la reactivación económica. Vizcarra lo está haciendo muy bien.

¿Pasar de 2.7% de crecimiento al 3.9% es un logro?

Es más de un punto. Con 4% la gente ya no pierde trabajo.

¿Con un Congreso ‘balcanizado’ hay estabilidad?

Ha habido mucho más enfrentamiento que antes. Todos, y lo digo como autocrítica. Nunca he visto un presidente del Congreso que era de un partido y ya no está ahí…

¿Los renunciantes independientes deben tener bancadas? ¿Es democrático?

Es parte de esta confrontación. ¿Qué hacemos? ¡Que se vaya al diablo el fallo del Tribunal Constitucional! Tenemos que obedecer. Pero sí me preocupa la ‘balcanización’ del Congreso.

Karina Beteta denunció a Salaverry por decirle ‘vete a la mierda, no me jodas’. ¿Hay que sancionarlo?

El Congreso tiene sus mecanismos para sancionar esos incidentes. Creo que Salaverry debió disculparse y ya, incidente superado. No ha habido tocamientos, whatsapps acosadores, sino palabras inadecuadas.

¿Qué ha encontrado en su sector?

Un nuevo edificio (ríe). Queremos sacar en los próximos meses el bono de subsidio al alquiler para viviendas para jóvenes. Por bienestar y porque reactiva la construcción. En Chile ha funcionado muy bien. Con hidalguía, digo que estamos un poco copiando el programa chileno. Ha sido muy exitoso, se amplió a adultos y el subsidio es permanente. Acá será por cinco años. Tenemos S/60 millones, se requiere la aprobación de dos leyes.

La inversión pública se contraerá 5% en 2019.

Es normal, son autoridades nuevas que recién están aprendiendo a gestionar.

¿En diciembre pasado usted declaró que Vivienda solo ejecutó el 36% del presupuesto en reconstrucción?

Hubo obras que funcionaron recién en enero de 2019, se produjo atraso. Pensamos ejecutar todo el presupuesto para inversión. Continuaremos con los bonos para Mi Vivienda y Techo Propio. Este año construiremos casi el 70%. Tendremos cerca de 20 mil de las viviendas…

El ex ministro dijo 8,000 viviendas…

¿Hace cuánto? Esas casas se construyen muy rápido. Mi meta será 25,000 viviendas.

¿Reorganizará Sedapal?

El lunes me entregarán el informe de la comisión que determinará responsabilidades y tomaremos decisiones. Ahí me pronunciaré.

¿Le parece correcto que el presidente de Sedapal gane 30 mil soles?

No lo sabía, es parte de lo que vamos a reestructurar.

Se aprobó la interpelación al ministro de Justicia por el acuerdo con Odebrecht. ¿Es un derecho legítimo del Parlamento?

Lo es. Una interpelación es un pedido de información, no es una censura. El acuerdo no lo ha negociado el ministro Zeballos, sino el procurador y los fiscales. Dudo que progrese una censura. Pero el Congreso tiene todo el derecho de pedirle información.

¿Usted aprueba ese acuerdo?

La culpa del acuerdo no la tiene el ministro. El trabajo de los procuradores es autónomo. Eso lo sacó la ex ministra Pérez Tello.

Sobre todo cuando botaron a las procuradoras Julia Príncipe y Katherine Ampuero.

Je, je, je. Eso pregúnteselo a ella. Considero que el monto puede ser un poco bajo, pero garantiza obtener toda la información para saber quién actuó mal.

La congresista Vilcatoma y otros cuestionan la inclusión de solo cuatro casos, cuando desde la gestión del fiscal Castro se incluía el caso Rutas de Lima, donde hay harta prueba…

Se tendrá que evaluar. Pero no podemos convertirnos en fiscales todos. Es algo que el procurador y los dos fiscales tienen que ver…

¿Con quién?

Que vayan al Parlamento. Acá lo peligroso es que un poder del Estado quiere interferir con otro. Nos puede gustar o disgustar la estrategia creada, pero hay que respetarla. Así está diseñado el sistema.

Son muchos quienes están en desacuerdo con la reparación, incluido el presidente. ¿Todos tenemos que respetar lo decidido por tres personas?

Si modificamos, después no exijan que ya no hable Barata y no sepamos quién se corrompió. Se quiere exigir que Odebrecht pague más y dé el nombre de todos los corruptos. Eso es como dispararse en la cabeza y sobrevivir. No se puede tener todo en la vida.

Los procuradores son inimputables. Sostiene Vilcatoma que se han equivocado.

Eso perfectamente se puede investigar.

Son varios los cuestionamientos al presidente Vizcarra por sus actividades empresariales…

No hay nada probado. A todos nos cuestionan, yo soy parte de una banda, Los Temerarios del Norte, por hablar con un alcalde sobre una obra…

Lo mismo que le pasó al fiscal Pedro Chávarry. Un delator dice que escuchó que estaba en Los Cuellos Blancos…

No lo sé. Lo importante es que se compruebe. El presidente ha aclarado perfectamente las cosas.

¿Es injusta y excesiva la detención de Keiko Fujimori?

Creo que sí.