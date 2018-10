Carlos Bruce: "Pensaba que 12 años de prisión a Fujimori ya estaba bueno, pero hay que acatar el fallo"

El congresista Carlos Bruce, de Peruanos Por el Kambio, opinó sobre la decisión del Poder Judicial de anular el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori y ordenar su ubicación y captura, para que sea recluido en un centro penitenciario.

Consideró que los años que pasó Fujimori en prisión, sumado a su edad, eran suficientes para que ya no regrese a una cárcel. Sin embargo, sostuvo, se debe acatar el fallo.

"Yo estaba en el grupo de peruanos que pensaba que 12 años de prisión y por su edad, como que ya estuvo bueno, pero hay que acatarlo", manifestó a la prensa desde el Palacio Legislativo.

"Por más que me guste o no, sí creo que hay que acatarlo y es lo que corresponde a un Estado de derecho", continuó, tras recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió que debía ser la justicia peruana la que determine si procedía o no el indulto.

Asimismo, al ser consultado sobre si el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski otorgó de manera irregular este beneficio a Fujimori, Bruce contestó que no, porque estaba dentro de sus facultades.

"La Constitución le faculta al presidente a dar ese indulto, porque la Corte IDH determinó que sea el Poder Judicial el que determine si estos pasos dados para el indulto fueron cumplidos o no, y la Corte del Perú se ha pronunciado, sin embargo, es una facultad del presidente", concluyó.