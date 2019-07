Carlos Bruce: "Lo que ocurre con Alejandro Toledo decepciona" [ANÁLISIS]

Hay que tomar en cuenta que Toledo ha contratado un estudio de abogados de primer nivel y hará su defensa por el hecho de que en el Perú no existe sistema judicial que haga un adecuado proceso.

Por lo tanto, los argumentos que no van al tema de fondo sino al procesal serán tomados en cuenta por la Corte de California. Y por ahí es que pretenderán evitar la extradición.

Por ello, la clase política debe tener cuidado de no hacer declaraciones que no sean en el marco del sistema judicial para no dar argumentos a su favor de que hay una persecución política. Lo que ocurre con Toledo decepciona.

Fue alguien que arriesgó su vida para restaurar la democracia y termina de esta manera.