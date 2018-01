Carlos Bruce Montes de Oca: "Estamos seguros de que Corte no anulará indulto"

El ministro de Vivienda, Carlos Bruce , cumple un papel fundamental en la reconstrucción del norte del país tras el paso de El Niño costero . Su perfil político también nos permite conversar con él sobre las implicancias del indulto concedido a Alberto Fujimori , ad portas de la audiencia en la Corte IDH, el 2 de febrero.

Hoy estará en el Congreso para explicar el avance de la reconstrucción en el país. ¿En qué porcentaje se encuentran los trabajos?

Al sector Vivienda le competen tres aspectos: la reconstrucción de las viviendas, la infraestructura de agua y desagüe afectadas, y algunas pistas y veredas destruidas. El gran reto está en el tema de las viviendas, 48 mil colapsadas no es poca cosa. Hace cuatro meses hemos empezado un programa para dotar de viviendas definitivas a los damnificados. Tenemos 2 mil viviendas definitivas entregadas y 11 mil bonos entregados. Estas viviendas se reconstruyen en 60 días una vez recibido el bono. Vamos a hacer convocatorias para estos bonos cada cuatro meses y más del 90% de las viviendas van a estar construidas hacia el final del año.

El director de la Autoridad para la Reconstrucción, Edgar Quispe, dijo que a fin de año no habrá ningún damnificado que viva en una carpa en Piura. ¿Es eso posible?

Bueno, a las personas que viven en carpas les estamos entregando el Bono 500; es decir, son S/500 mensuales para que alquilen un inmueble y con eso puedan ayudar a compensar la molestia de pagar la deuda y dejen la carpa. La idea es que ya no vivan en estas carpas ni si quiera hasta fin de año. Pero, efectivamente, hacia el fin de este año, la mayoría de los damnificados va a tener vivienda definitiva, ya no módulos temporales.

¿Es cierto que en 2018 solo se logrará ejecutar el 60% de lo esperado por el gobierno en la reconstrucción del norte, por los retrasos?

En los temas del sector, esperamos que casi el 70% de todas las obras que tenemos bajo nuestra responsabilidad sean ejecutadas. De los otros sectores no puedo hablar.

En el terreno político, hay una fuerte discusión por la no difusión del expediente médico de Alberto Fujimori. ¿Por qué se niega el gobierno a publicarlo?

Fíjese, todos los ciudadanos tenemos derecho a la confidencialidad de nuestro estado médico. Ninguna autoridad puede entregar ningún expediente médico sin la autorización del titular. Eso es lo que está haciendo el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, y me parece muy bien que, en este y en cualquier otro caso, se respete el derecho a la confidencialidad.

¿Y organismos como la Defensoría del Pueblo no están facultados para sí acceder a ese documento?

No, así como nadie está facultado a levantar el secreto telefónico a nadie si no hay una orden de un juez. Cualquier autoridad tiene que preservar el derecho de uno a guardar sus datos médicos, es un derecho tan igual al derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones.

Las sombras que rodean al indulto, calificado de humanitario, llevaron a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta a pedir a la Corte IDH que anule este beneficio. La audiencia será este 2 de febrero. ¿El gobierno acatará lo que allí se decida?

El gobierno del Perú siempre ha acatado todos los fallos que la Corte ha dado, inclusive ha indemnizado a terroristas muy a regañadientes. Así que no veo por qué no vaya a ocurrir lo mismo en este caso.

¿Y por qué aquella declaración de la premier, de diciembre, en la que señala que el gobierno hará caso a la Constitución y no a la Corte IDH?

Porque lo que el Perú va a argumentar es que este tipo de indultos está contemplado en nuestra Constitución, en el ordenamiento legal vigente. Por lo tanto, nosotros esperamos que la Corte no vaya a opinar sobre el tema de fondo, sabiendo que este indulto está en nuestra Constitución.

Si el indulto, que se otorga a partir de una base médica, es anulado por la Corte IDH, ¿ello configuraría un golpe para el gobierno, que niega razones políticas en esta decisión?

Mira, es un escenario que nosotros estamos seguros que no va a ocurrir. Es más, es muy probable que la Corte no se pronuncie sobre el tema de fondo. Lo que la Corte verá es si hubo un castigo hacia una persona que participó en un delito, y si el castigo se implementó. En este caso, sí hubo una sentencia, la persona fue detenida, y a la persona se le ha indultado en el marco de una facultad presidencial comprendida en la Constitución por un deterioro de su salud. Cuando la Corte confirme que hubo sentencia, que hubo castigo, estoy seguro de que determinará que esto ya cumple la necesidad de resarcir a las personas que fueron afectadas. Por eso hay un grupo de personas que cree que la probabilidad de que vaya a haber un pronunciamiento de la Corte que haga revertir el indulto es muy lejana.

¿Y usted qué probabilidades ve de que pidan anular el indulto al ex presidente?

Es una probabilidad muy baja.

También está el caso Pativilca. ¿Qué opina de que el Ministerio de Justicia cambiara al procurador Amado Enco para este tema debido a que este mostró su postura en contra de que la gracia presidencial exima a Fujimori de afrontar el juicio?

No lo sé, eso tendría que preguntarle al ministro de Justicia.

Gloria Cano, abogada de las víctimas de Pativilca, dijo que si Fujimori no llega a ser juzgado por este caso, se habrá consumado la impunidad. ¿Qué opina usted?

Insisto, yo no tengo los detalles, este es un proceso en curso. El ministro de Justicia seguro podrá informarle más detalles de este aspecto.

AUTOFICHA



- “Soy economista y actualmente me desempeño como titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Fui elegido como congresista por Peruanos por el Kambio. He sido presidente de la Asociación de Exportadores y vicepresidente de la Cámara de Comercio Internacional”.



- “En lo que es saneamiento, hemos hecho un programa de rápido impacto para hacer obras para lograr que no existan desagües que afloren en Piura, Sullana, Catacaos, Chiclayo, Trujillo. Estamos haciendo obras de gran impacto para eliminar esos afloramientos”.



- “Paralelo a eso estamos haciendo los expedientes técnicos para las grandes obras de rehabilitación de todas las redes de agua y desagüe en la zona norte. En cuanto a pistas y veredas, estamos haciendo un fuerte trabajo junto con las municipalidades para empezar de una vez la rehabilitación con fuerza”.